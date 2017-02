FIFA delegirala Ognjena Valjića za utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Foto: Arhiv/Klix.ba

Jedan od najboljih bh. sudija Ognjen Valjić sudit će utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo krajem marta, potvrdio je za portal Klix.ba Salem Prolić, šef odjela za sudije i suđenja u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine.

"Krovna kuća svjetskog nogometa (FIFA) prepoznala je napredak u segmentu suđenja u najelitnijem rangu bh. fudbala pa je na adresu Saveza stigao zahtjev za delegiranje Valjića za meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo", rekao je Prolić za naš portal.



O kojem je susretu riječ, prema pravilima FIFA-e, znat će se dva ili tri dana prije same utakmice.



"FIFA izabira glavnog sudiju, a matični Savez delegira njegove asistente. Mi smo izabrali Senada Ibrišimbegovića, Sretena Udovičića i Edina Jakupovića kao četvrtog sudiju", kazao je Prolić.



Narednog vikenda starta proljetni dio Premijer lige BiH, a povodom toga u Vogošći su proteklih dana održani seminari za sudije i posmatrače suđenja.



"Sudije i posmatrači zajedno su analizirali suđenje u jesenjem dijelu prvenstva. Drugi dan arbitri su odradili fitnes test koji je većina njih uspješno apsolvirala. Također, sudije i asistenti su jučer imali priliku da prisustvuju predavanjima Milorada Mažića i Milovana Ristića o temama "Priprema pred utakmicu i timski rad" i "Uticaj sudije asistenta u današnjem fudbalu". Uvjerili smo se o kakvim se profesionalcima radi. Svojim predavanjima i ponašanjem mogu dosta dobro uticati na naše sudije i prenijeti im iskustva sa najvišeg nivoa suđenja. Ne treba trošiti riječi o tome na kakvim su oni utakmicama dijelili pravdu. To su sudije iz vrha evropskog i svjetskog nogometa", istakao je Prolić.



Na pojedinim susretima jesenjeg dijela sezone Premijer lige BiH moglo se primijetiti da sudije ne koriste sprej kojim se obilježava tačna udaljenost živog zida prilikom izvođenja slobodnih udaraca.



"Dešavalo se u manjoj mjeri da sudije nisu koristile sprej. Opravdanja su bila da su isti zaboravili ili da im se ispraznio. To nije nikakvo opravdanje jer sprej mogu napuniti ili zamijeniti u Savezu u svako vrijeme. U proljetnom dijelu bit ćemo strožiji po tom pitanju", zaključio je razgovor Prolić.