Roma je u Villarrealu u prvoj utakmici šesnaestine finala Evropske lige slavila rezultatom 4:0, a trostruki strijelac bio je Edin Džeko.

Džeko u duelu sa Triguerosom (Foto: AFP)

Prvo uzbuđenje na utakmici viđeno je u 20. minuti kada je Edin Džeko šutirao sa ruba kaznenog prostora, no lopta je otišla daleko pored gola domaće ekipe. Sedam minuta kasnije iz slične situacije pokušao je i Strootman, ali ni on nije bio precizan.



Villarreal je prvi put zaprijetio u 31. minuti, ali je Alisson bez problema odbranio Gasparov šut glavom sa desetak metara.



Džeko se našao u velikoj prilici u 31. minuti. Emerson je ubacio loptu sa lijeve strane, a napadač Vučice je u petercu nadvisio svoje čuvare i šutirao po sredini gola i Asenjo nije imao problema da uhvati loptu.



Već u narednom napadu Roma je povela. Allison je počeo akciju i dao loptu Emersonu koji odigrava dupli pas sa Strootmanom. Castillejo je Brazilcu oduzeo loptu na tridesetak metara od svog gola, ali je odmah i izgubio. Emerson je sa dvadesetak metara iskosa sa lijeve strane šutirao desnom nogom, a Asenjo je loptu samo nemoćno pogledom ispratio na putu u mrežu.



U 52. minuti Bakambu je osvojio loptu na centru i potom nanizao četiri igrača Rome, no sa petnaestak metara šutirao je daleko pored gola. Tri minute kasnije Castillejo je ubacio sa desne strane, a Gaspar je glavom pokušao glavom sa pet metara, no Alisson je bio siguran i dobio je loptu u korner.







Villarreal je bacio sve karte na napad, a Roma se orjentisala na kontranapade, a nakon jednog u 65. minuti pogodak je postigao i Džeko.



Nainggolan je počeo kontru i dao loptu Strootmanu koji je uposlio Salaha. Egipćanin je u šesnaestercu domaće ekipe pronašao Džeku, a kapiten reprezentacije BiH je rutinski varkom tijela izbacio iz ravnoteže Musacchija i potom matirao Asenja za 2:0.



Pogodak za 3:0 za definitivno rušenje snova Žute podmornice o plasmanu u osminu finala postavio je Džeko svojim drugim pogotkom na meču u 79. minuti susreta.



Jesus je poslao dugu loptu pred kazneni prostor domaćina, Džeko se olako oslobodio Musacchija i šutirao, Asenjo je samo uspio zakačiti loptu koja je ipak završila u njegovoj mreži.



Džeko je svoj hat-trick kompletirao u 86. minuti. Asistent je ovaj put bio Nainggolan, a Džeko je postigao sličan pogodak svom drugom, samo što je lijevom nogom šutirao po zemlji i matirao Asenja za konačnih 4:0.



Džeko je na ovaj način nastavio fantastičan niz postigavši golove na sedam uzastopnih utakmica u svim takmičenjima. Kapitenu reprezentacije Bosne i Hercegovine ovo je bio 28. gol u svim takmičenjima i osmi u šestom nastupu u Evropskoj ligi ove sezone čime je postao vodeći strijelac ovog takmičenja.