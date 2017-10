FC Barcelona sutra stupa u štrajk u znak podrške referendumu

Fudbalski klub Barcelona sutra će stupiti u štrajk u znak podrške referendumu o nezavisnosti Katalonije.

FC Barcelona joins the country wide strike called for by Table for Democracy and therefore the Club will be closed tomorrow. — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2017

None of the professional teams or the youth teams at FC Barcelona will train tomorrow at the Ciutat Esportiva. — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2017

Podsjetimo, jučer je u Kataloniji održan referendum o nezavisnosti ove španske pokrajine na kojem je 90 posto glasača zaokružilo "da", ali kojeg vlasti u Madridu ne priznaju.Tokom jučerašnjeg dana španska policija je pokušala silom spriječiti održavanje referenduma, a više stotina ljudi je povrijeđeno.Barcelona je željela odgositi susret protiv Las Palmasa, no on je na kraju odigran pred praznim tribinama (3:0).Za sutra je najavljen veliki štrajk širom Katalonije pod motom "Table for Democracy", a čelnici Barcelone su se odlučili pridružiti.Katalonski klub je objavio kako sutra nijedan segment kluba neće raditi, od rukovodstva pa sve do najmlađih omladinskih kategorija.