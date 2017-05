Faris Handžić: Čast je igrati za Velež, naredne sezone želimo izboriti povratak u Premijer ligu

Faris Handžić

Dvadesetjednogodišnji nogometaš Faris Handžić jedan je od igrača Veleža koji su zaslužni za bolje rezultate Rođenih i bijeg s dna tabele. S njim smo razgovarali o trenutnoj situaciji u taboru mostarskog kluba, igrama, postignutim rezultatima, ciljevima i evenutalnom povratku u Premijer ligu BiH.

Velež je bio u teškoj situaciji prošle sezone, kada je napustio Premijer ligu BiH i našao se u nižem rangu takmičenja, odnosno 1. ligi Federacije BiH. No, problemi su se nastavili, ponajviše finansijski, tako da su Rođeni u jednom dijelu sezone bili posljednji na tabeli te im je prijetilo ispadanje u treći rang. Ipak, sastavljena je solidna ekipa, koja je podigla Rođene iz pepela.



"Bili smo u jako teškoj situaciji na početku sezone, ali smo dobili pojačanja i uz veliki trud smo uspjeli napraviti niz pozitivih rezultata kojim smo izašli iz opasne zone", izjavio je Handžić za portal Klix.ba.



On je postao nogometaš Veleža u februaru ove godine te je zasad zadovoljan svojim performansama i igrama ekipe.



"Snašao sam se jako dobro, zadovoljan sam minutažom koju dobijam iako sam imao nezgodnu povredu mišića, koja me je spriječila da nastupim u nekoliko utakmica. Međutim, u suštini sam zadovoljan, iako može bolje. Drago mi je i što je situacija u klubu dosta bolja", rekao je mladi nogometaš Veleža.



Faris je u karijeri bio član Westerloa, Banske Bystrice i Sarajeva s kojim je osvojio Kup BiH. Sada nastupa u 1. ligi Federacije BiH, ali je ponosan na dres Veleža.



"Velež je veliko ime u bh. nogometu, bez obzira što se sada takmiči u nižem rangu. Meni je velika čast što igram za jedan takav klub", kazao je Handžić.



Zasluge za bolje rezultate Rođenih imaju i navijači, posebno najvatrenija grupa Red Army.



"Atmosfera na stadionu je zaista fantastična, na svakoj utakmici nas bodri veći broj navijača. Oni su nam vjetar u leđa, naš dvanaesti igrač", istakao je 21-godišnji veznjak.



Velež je krenuo ispočetka od dolaska predsjednika Šemsudina Hasića i nove uprave.



"Nova uprava na čelu s predsjednikom Hasićem obavlja odličan posao kada je riječ u našem stadionu, pružaju nam dobre uslove za rad, a to rezultira pozitivnom atmosferom. U takvom okruženju možemo praviti dobre rezultate", riječi su našeg sagovornika.



Velež je trenutno sedmi na tabeli, pa je ulazak u Premijer ligu BiH nedostižan cilj, barem zasad.



"Primarni cilj ove sezone je bio opstanak, a već naredne je svakako zadatak povratak u Premijer ligu BiH. Mi ćemo dati svoj maksimum da sljedeće godine vratimo Velež gdje mu je i mjesto", jasan je bio Handžić.



O odlasku iz Mostara ne razmišlja.



"Što se mene tiče, trenutno sam fokusiran samo na Velež. Želim što bolje rezultate i ulazak s Rođenima u najviši rang takmičenja", rekao je nekadašnji nogometaš FK Sarajevo.



Igre kluba s Koševa redovno prati.



"Naravno, pratim šta se događa i mislim da je Sarajevo moglo mnogo više napraviti u Premijer ligi BiH. Da nije bilo kikseva kod kuće, bili bi na prvom mjestu i na korak do titule. Što se tiče Kupa BiH, priželjkujem pobjedu na Pecari i da momci osvoje trofej", završio je Handžić.