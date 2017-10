Fabregas nakon 13 godina priznao: Pogodio sam Fergusona pizzom

Foto: EPA-EFE

Nakon 13 godina šutnje španjolski nogometaš Cesc Fabregas (30) priznao je kako je Alexa Fergusona pogodio komadom pizze u glavu nakon utakmice Arsenala i Manchester Uniteda igrane 2004. godine.

Incident se dogodio ispred svlačionica nakon utakmice u kojoj je Manchester United pobijedio 2-0 i tako prekinuo Arsenalov niz od 49 utakmica bez poraza.



Fabregas je sve priznao gostujući u jednom TV showu dodavši kako se sve dogodilo slučajno.



"Čuo sam buku ispred svlačionice i izašao sam kako bi vidio što se događa. Vidio sam Campbella, Ferdinanda i Keowna kako se naguravaju. Prema njima sam bacio komad pizze i odmah sam znao da sam pogodio nekoga, ali nisam znao koga. Kasnije sam shvatio kako je to bio sir Alex. Stvarno nisam imao namjeru to napraviti. Ispričavam se Fergusonu", kazao je Fabregas koji je tada nosio dres Arsenala, a sada je član Chelsea.



Fabregas je za Arsenal igrao od 2003. do 2011. godine, potom je tri sezone bio član Barcelone, a od 2014. nosi dres Chelseaja.