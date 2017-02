Fabregas: Kina? Imam 29 godina i uklopio sam se u Conteovu filozofiju

Cesc Fabregas (Foto: EPA)

Već duže vrijeme kruže spekulacije da će španski reprezentativac i nogometaš Chelseaja Cesc Fabregas karijeru nastaviti u Kini, no, od toga barem zasad neće biti ništa.

Menadžer Chelseaja Antonio Conte koristi 29-godišnjeg Fabregasa uglavnom kao rezervu, a upravo zbog toga se pričalo da bi nogometaš mogao potražiti novi klub. No, bivši član Arsenala i Barcelone je odlično odigrao u subotu te je postigao gol za Plavce u pobjedi nad Swanseajem. Bio je to njegov 300. nastup u Premiershipu.



"Kina? Imam 29 godina i razumijem da ima sumnji, no, ja sam igrač koji voli igrati s loptom. Dobro sam se uklopio u Conteovu filozofiju i radim ono što želi. Nadam se da ću još učiti i još više igrati. Osjećam se dobro, smatram da mogu igrati nogomet još dugo. Znam da su moje noge i um spremni za mnogo više. Imam 29 godina, ali se osjećam mlado", izjavio je Fabregas.



Istakao je da nije želio napraviti dramu i pobjeći, nego je izabrao izazov i borbu za minutažu.



"Nekada je najlakše pobjeći, reći 'ne igram', uznemiriti se i reći da odlaziš, napraviti dramu. No, ja sam odlučio da želim izazov. Ne dolazi sve lako u životu, morate se ponekad boriti u situacijama na koje niste navikli. To radim sada, nadam se da ću menadžeru pokazati da mi može vjerovati u svakom trenutku. Iskustvo i zrelost to donose, jer u početku, kada nisam igrao, govorio sam ljudima da mi se ne obraćaju jer sam bio veoma uznemiren. Međutim, vremenom shvatite da je najvažniji tim. Nemojte me pogrešno shvatiti, želim igrati, ali se moram boriti za to", završio je Fabregas.