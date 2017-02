FA Cup: Leicester u produžecima pobijedio Derby County za plasman u osminu finala

U novoj utakmici šesnaestine finala engleskog FA Cupa Leicester je na svom stadionu ugostio i pobijedio u produžecima Derby County rezultatom 3:1.

Foto: Twitter

Na taj način plasirali su se u osminu finala gdje će igrati protiv Millwalla. Prvi okršaj ova dva kluba odigran je prije dvije sedmice i okončan je rezultatom 2:2.



Stoga su zakazali novi dvoboj koji je odlučio putnika u narednu rundu. Aktuelni prvak Engleske bio je dominantan u prvih 45 minuta.



No, nisu to uspjeli konkretizirati. Ipak, na otvaranju drugog dijela King u 47. minuti domaćima donosi prednost.



Gosti su nakon toga pokušavali doći do porvananja. Uspjeli su postići pogodak u 61. minuti kada je Camara pogodio za 1:1.



Do kraja meča, rezultat se nije mijenjao pa su se igrali produžeci. Domaći su u 95. minuti preko Ndidija došli do 2:1, a treći pogodak postigao je Gray u 114. minuti.



To je bio i konačan rezultat.