Erbez: Bh. pioniri će imati kvalitetne provjere na turniru u Francuskoj

Foto: NSBiH

Pionirska reprezentacija Bosne i Hercegovine će od 31. oktobra do 4. novembra ove godine učestvovati na prijateljskom turniru u Parizu, gdje će za protivnike imati Francusku, Japan i Maroko.

Pionirska reprezentacija Bosne i Hercegovine će od 31. oktobra do 4. novembra ove godine učestvovati na prijateljskom turniru u Parizu, gdje će za protivnike imati Francusku, Japan i Maroko.

Bh. pioniri su ove godine odigrali četiri utakmice u kojim su ostvarili dvije pobjede i dva poraza, a selektor Zoran Erbez smatra da selekcija ima kvalitet.



"Kao i kod prethodne generacije, primjetno kod ovih momaka je da imaju određeni kvalitet. Ima prostora da se ova selekcija još doradi i dobro će nam doći turnir u Francuskoj da vidimo na kojem smo nivou i da spremimo igrače za obaveze koje će ih čekati u kadetskoj selekciji iduće godine", rekao je Erbez te prokomentarisao i sam turnir.



"Pred nama su kvalitetne provjere sa jakim protivnicima. Biće dobro za ove igrače da osjete i turnirski sistem takmičenja i to protiv reprezentacija u kojim se dobro radi i koje su sigurno kvalitetne. Mi ćemo dati sve od sebe da se predstavimo u što boljem svjetlu. Idemo tamo sa 18 igrača koji su do sada pokazali najviše, ali što ne znači da nema prostora da se ovoj selekciji pridoda još igrača. Mi ćemo nastaviti da pratimo sve kandidate za naš „U-15“ tim", poručio je Erbez.



Selektor bh. pionira ističe dobru saradnju sa kolegama iz svih omladinskih selekcija.



"Imamo kontinuitet u radu i to se pokazalo kao dobar i ispravan put. Dvije generacije kadeta su učestvovale na Evropskom prvenstvu, a nova je u elitnom krugu kvalifikacija. U svim tim ekipama je većina igrača koja je igrala zajedno i u pionirskoj selekciji, a nastave poslije i u juniorskoj. Naravno, specifično je raditi sa mlađim uzrastima jer se neki igrači formiraju ranije, neki poslije. Međutim, rezultati su pokazali da smo pravili dobre selekcije. Saradnja selektora omladinskih kategorija je na veoma visokom nivou i smatram da Malkočević sa kadetima i Karačić sa juniorima rade odličan posao", rekao je Erbez.



Pionirski reprezentativci će se okupiti sutra u Trening centru NS BiH u Zenici odakle će u 14 sati krenuti za Pariz. Prvi meč na turniru izabranici Zorana Erbeza će odigrati protiv Francuske 31. novembra u 16 sati.