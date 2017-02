Eldin Jakupović, nekadašnji mladi reprezentativac BiH i bivši seniorski reprezentativac Švicarske, fenomenalno brani u dresu Hulla. U razgovoru za Klix.ba Jakupović je govorio o posljednjim susretima u kojima je briljirao, Zlatanu Ibrahimoviću, našim igračima u Premiershipu, ali i o raznim drugim temama.

U pretprošlom kolu golman iz Kozarca je svojim intervencijama donio bod Hullu na gostovanju kod Manchester Uniteda (0:0), a potom je u subotu briljirao i protiv Liverpoola koji su njegovi Tigrovi savladali 2:0."Nije bilo lako protiv Liverpoola, ali vjerovali smo da možemo uspjeti nešto ostvariti kao što smo u prethodnom kolu Unitedu uzeli bod. Tri boda protiv Liverpoola je zaista veliki uspjeh. Raspored za januar i februar je zaista težak za nas. Izgubili smo kod Chelseaja 2:0, remizirali s Manchesterom 0:0 i sada smo savladali Liverpool 2:0, a naredna utakmica je kod Arsenala u gostima. Nakon toga dolaze ekipe što su na našem nivou i protiv kojih se možemo nadati trijumfima i kod kuće i u gostima", kaže Jakupović koji vjeruje da njegova ekipa može izboriti opstanak u elitnom rangu engleskog fudbala."Trenutno smo na 18. mjestu, ali po bod više od nas imaju sve ekipe do 15. mjesta i borit ćemo se za opstanak do samog kraja. Nadam se da ćemo u tome uspjeti", kaže Jakupović koji je branio u prvih pet susreta pa ga je potom na golu zamijenio David Marshall."Završio sam prošlu sezonu kao prvi golman kada smo iz Championshipa ušli u Premiership i počeo sam ovu sezonu kao prvi golman, ali je tadašnji menadžer Mike Phelan doveo pet igrača, među kojima je i golman David Marshall iz Cardiffa za 4 miliona eura, te je promijenio postavu i tu je počela loša faza u prvoj polovini sezone. Nije mi rekao razlog zašto me skinuo s gola, ali pretpostavljam šta je u pitanju. Ipak je dao velike novce za Marshalla i zbog toga ga je stavio da brani", kaže Jakupović, pa nastavlja:"U januaru je došao novi menadžer Marco Silva i stavio me na gol odmah u FA Cupu protiv Swanseaja, dobili smo a ja sam bio igrač utakmice i odmah me u sljedećoj uitakmici Premiershipa protiv Bournemoutha stavio na gol i dobili smo 3:1 i nastavio sam da branim", kaže Jakupović koji je oduševljen portugalskim stručnjakom."Obično kada dođe novi menadžer, najveća promjena bude to da on na neki način motiviše ekipu. Silva nama nije ponudio to, već nešto što se ne može ni opisati. Mi igramo totalno drugačiji fudbal, mnogo ljepše za oko, nije samo da se branimo kao 'mala ekipa'. On želi da se nadigravamo, pokazali smo i protiv velikih Chelseaja, Uniteda i Liverpoola da možemo igrati otvoreno. Doveo je nekoliko stranaca i trebat će nam vremena da se malo naviknemo na te nove igrače, ali već su pokazali da su se uklopili i igrat ćemo sve bolje", rekao je Jakupović.Golmani u Premiershipu imaju izuzetno težak posao. Svake sedmice protiv sebe imaju ponajbolje svjetske napadače, a Jakupovića smo upitali protiv kojeg mu je bilo najteže."Premiership je prepun vrhunskih igrača. Tu su Ibrahimović, Mkhitaryan, Pogba, Rooney, Sanchez, Özil, Costa, Hazard, Fabregas, Pedro, Vardy, Kane... Susrete protiv njih ću pamtiti čitav život. To su sve velika imena i protiv njih treba samo uživati kad se igra. Fudbalska karijera je kratka i treba uživati u svakom trenutku koji dobiješ, pogotovo u Premiershipu koji je najbolja liga na svijetu", kaže on.Ipak, jedan napadač je iznad svih za Jakupovića."Ibrahimović je zvijer i bila mi je velika čast igrati protiv njega, pa čak i dobiti negativan komentar. Novinarima je rekao da nisam ja imao nikakvu dobru odbranu, već da su oni loše šutirali. Naravno da se ne ljutim na njega zbog toga, to je dio njegovog karaktera. Drago mi je što smo poslije utakmice razmijenili dresove. To mi mnogo znači. Također, pričali smo nakon meča na bosanskom jeziku. On je igračina. Imao sam čast igrati dva puta protiv njega i nadam se da će on ostati i nakon ove sezone u Engleskoj", kaže Jakupović.Što se tiče veznih i odbrambenih igrača, Jakupović kaže kako mu se najviše sviđaju Eden Hazard i David Luiz, a o kolegama golmanima također ima visoko mišljenje."De Gea, Courtois i Lloris su tri najbolja golmana u ligi. I Čech je također u vrhu, ali i ostali golmani su zaista vrhunski. Middlebrough ima Valdesa koji je osvojio sve što se moglo osvojiti, Bravo se u Cityju nije navikao od početka, ali svi znamo da je vrhunski golman", govori 32-godišnji čuvar mreže Hulla.Asmir Begović je rezerva Courtoisu u Chelseaju. Mnogi smatraju kako bi "jedinici" naše reprezentacije bilo pametnije otići u neku ekipu gdje će braniti. Jakupović kaže kako podržava Asmirovu odluku."Povremeno se čujem s njim. Isto bih uradio kao i Asmir. Kada bih dobio poziv od, recimo, Cityja, Chelseaja, Uniteda ili Arsenala da dođem, pa i da znam da nemam šanse da branim, odmah bih otišao. Ipak su to veliki klubovi i čekao bih svoju šansu. On najbolje zna da li oni na njega računaju ili ne. On očito vjeruje menadžeru i klubu i već drugi prijelazni rok on ne ide nigdje", kaže Jakupović.I o drugom našem reprezentativcu u Premiershipu ima samo riječi hvale."Bešić je dobro počeo u Evertonu. On je još mlad, treba iskoristiti novu šansu kad se oporavi. On je kao Gattuso, pravi pitbull, ne prestaje da ganja dok ne ugrize. Mnogo mi se sviđa kao igrač jer Englezi vole agresivne igrače. Pored toga, on zna i igrati s loptom. Ima sve kvalitete da uspije u Premiershipu. Sve je sada do njega, a ne sumnjam da će uspjeti", smatra Jakupović.Što se tiče menadžera, Jakupović smatra da je Italijan na klupi Chelseaja najbolji."Mourinho, Guardiola, Klopp, Wenger, to su sve vrhunski trener, ali Conte je najbolji u Premiershipu. Chelsea igra tipični italijanski fudbal, taktički savršen. Conte je sistem igre brzo stavio igračima u glavu i rezultat se vidi, bježe devet bodova drugoplasiranom Tottenhamu", kaže Jakupović i dodaje kako vjeruje da bi Chelsea mogao i osvojiti titulu."Još ima mnogo utakmica do kraja, ali ako Chelsea nastavi u ovom ritmu, osvojit će titulu. Treba imati na umu da svakoj ekipi dođe period lošije igre, ali momentalno Chelsea je favorit", dodao je.Iako pored njegovog imena stoji švicarska zastava, Jakupović ističe da je on treći Bosanac u Premiershipu trenutno. Uostalom, na rukavicama i nosi zastavu naše zemlje."Uvijek sam imao našu zastavu na rukavicama, ali je bila mala pa se to nije vidjelo. Kada sam pred početak sezone dobio novog sponzora za rukavice, oni su me pitali šta želim da naprave i rekao sam im da stave zastavu BiH, prvo slovo moje supruge, moje prvo slovo, prvo slovo kćerke i moje prezime. Oni su to sve ispoštovali i stavili veliku zastavu BiH, što se meni mnogo svidjelo jer se sada fino može vidjeti. Ja sam rođen u BiH, odrastao sam u Švicarskoj i njima sam zahvalan za sve, ali svako zna odakle sam. Neki ne razumiju to, ali ne mogu svakome ugoditi. Ja znam šta sam i to mi je najbitnije. Šta drugi misle, to me ne zanima", kaže Jakupović.Mnogi vrhunski igrači se ne snađu u Engleskoj. Jakupović kaže kako je sve do adaptacije na ostrvski stil igre."Premiership je najbolja liga na svijetu i ponosan sam što igram u njoj jer sam ostvario svoj san. Nije jednostavno se naviknuti na igranje u Engleskoj. Tempo je brži i jači, teže je i fizički i mentalno se privići na ostrvski stil igre. Bilo mi je teško na početku, ali sam se navikao", kaže Jakupović koji je prošlog ljeta produžio ugovor do 2018. godine.Jakupovića smo upitali da izdvoji najboljeg saigrača iz ekipe."Teško je to reći. Jaki smo kao kolektiv. Iako je naš najbolji igrač Robert Snodgrass otišao, rezultati su išli u našu korist. Sada igramo više kolektivno i ne uzdamo se u to da samo Snodgrass zabija. Kod prošlog menadžera davali smo većinom golove samo iz prekida, a sada smo jaki i iz igre. Što se tiče igrača koji trenutno igraju, izdvojio bih veznog igrača Toma Huddlestonea, on je vrh igrač. Odlični su i Abel Hernandez, Andrew Robertson, Harry Maguire, Michael Dawson, Andrea Ranocchia...", govori Jakupović.Već u prvom kolu prvenstva Hull je savladao aktuelnog prvaka Leicester sa 2:1 i tako nagovijestio lošu sezonu Lisica koje se bore za opstanak sa Hullom. Jakupović je iznio svoje mišljenje o nevjerovatnom usponu i padu Leicestera."Prošle godine su oni igrali neki fudbal koji niko nije mogao razumjeti. Niko nije znao kako se suprotstaviti tom sistemu, ali ove sezone je drukčije. Ekipe su pronašle način na koji treba igrati protiv njih ove sezone, a oni su nastavili igrati na isti način, a vidi se da im ne ide. Odlazak Kantea je također jedan veliki hendikep za njih, pa ni Vardy nije u formi kao prošle sezone i sada su u borbi za opstanak iako su svi mislili da će biti u sredini tabele", kaže Jakupović.Uključujući i Jakupovića, samo tri igrača iz BiH igraju u najjačoj svjetskoj ligi. Jakupović kaže kako je za dolazak u Premiership potrebna i doza sreće."Treba imati dosta sreće, u pravi trenutak da te skaut vidi i da se transfer ostvari. Igrači trebaju vjerovati u sebe, vjerovati da mogu ostvariti svoj san. Naravno, preduslov za sve to je treniranje", kaže Jakupović koji smatra da dvojica bh. reprezentativaca imaju sve što je potrebno za igranje na Otoku."Kolašinac ima sve što je potrebno za Premiership. Jak je, brz, odličan je igrač. Ipak, meni se najviše sviđa kako igra Višća. On bi trebao i mogao uspjeti u Premiershipu. On je isti tip igrača kao Pedro. Mal, sitan, ali brz i zna sa loptom", kaže Jakupović.Jakupović prati Premijer ligu BiH, ali otkriva kako ne navija ni za koga."Prije sam zajedno sa Nikicom Jelavićem gledao našu i hrvatsku ligu, a sada većinom pratim preko interneta. Ne navijam ni za jednu ekipu, a neka titulu osvoji najbolja ekipa. Nikada nisam imao omiljeni klub. Kao klinac imao sam komšiju Italijana koji je navijao za Milan pa je i mene nagovarao, ali nije uspio. Ja volim gledati dobre utakmice i timove u kojima igraju igrači koje obožavam. Recimo, PSG nikada nisam gledao dok nije Zlaja tamo došao, a onda sam gledao svaku njihovu utakmicu. I sada kada je otšao, više ne gledam ni PSG", kaže Jakupović.Jakupović je Zmajevima poželio dolazak na Svjetsko prvenstvo."Pogledajte samo naš sastav. Imamo igrače svjetskog kalibra. Nismo imali sreće u prošlim kvalifikacijama, ali siguran sam da mogu otići na Svjetsko prvenstvo u Rusiju. Ne vjerujem da Grčka može do kraja izdržati i igrati dobro", rekao je Jakupović kojeg smo za kraj upitali zašto nosi broj 16 na dresu."Allan McGregor, koji je posuđen u Cardiff, je nosio keca i ja sam broj 16 dobio kad sam došao. Meni je svejedno nosio 1 ili 10, to je samo broj na dresu", rekao je Jakupović na kraju razgovora za naš portal.