U grupi C Lige prvaka u ovim trenucima na Stamford Bridgeu igraju Chelsea i Roma, a rezultat glasi 3:2 za Rimljane.

Luiz u 11. i Hazard u 37. minuti so doveli Chelsea u vodstvo rezultatom 2:0, a potom je Kolarov smanjio na 2:1 u 40. minuti susreta.



U drugom poluvremenu roma je krenula po izjednačujući pogodak, a do njega je stigla u 64. minuti zahvaljujući Edinu Džeki.



Fazio je sa centra uputio dugu loptu u kazneni prostor, a Džeko je iz voleja lijevom nogom postigao eurogol za 2:2.







Ovo je Džeki bio 58. pogodak za Romu u 100. nastupu u dresu Vučice.



Samo šest minuta kasnije Džeko je pogodio i za preokret Rome. Kolarov je ubacio sa lijeve strane iz slobodnog udarca, a Džeko glavom matira Courtoisa za 3:2.







To je Džeki bio 12. pogodak ove sezone u 14. nastupu u svim takmičenjima za Romu.