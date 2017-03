Džeko: U top formi sam, čast je igrati s Tottijem

Edin Džeko (Foto: EPA)

Kapiten reprezentacije BiH i napadač Rome Edin Džeko je u intervjuu za zvaničnu stranicu UEFA-e govorio o svojoj fantastičnoj formi te legendarnom kapitenu Vučice Francescu Tottiju.

Džeko ima 30 godina te tvrdi da se osjeća odlično.



"Da, imam 30 godina, gotovo 31, ali je ovo možda moja najbolja sezona u karijeri. Ne osjećam se kao tridesetogodišnjak, u top formi sam. To nije slučajno, radim naporno, prije i nakon treninga", izjavio je Džeko.



U Evropskoj ligi je ove sezone postigao dva hat-tricka.



"Postići tri gola u jednoj utakmici nije lako, no, kada to učinim u Evropskoj ligi, dobijem dodatni motiv jer znam da sam napravio nešto veliko. Motiviše me da nastavim pogađati, nadam se da će biti tako", rekao je sjajni napadač.



Pogotke je posvetio kćerki Uni.



"Kada sam postigao prvi hat-trick protiv Viktorije Plzen, ponio sam loptu kući, a Una ju je odmah uzela i nije je puštala. Igrala se njome cijeli dan. Naravno, posvetio sam joj i drugi hat-trick", kazao je Džeko.



Potom je govorio o Tottiju.



"On je sve u Rommi. Kada se počne zagrijavati za ulazak u igru, navijači 'polude' na tribinama. Atmosfera dostigne vrhunac. Totti je legenda Rome i Rima, ali kad pričate s njim, nemate osjećaj da se radi o zvijezdi jer je sjajan momak koji se prema svakome ponaša dobro. Čast je igrati s njim", završio je Džeko.