U četvrtoj epizodi "The Szczesny Showa", emisije koju emitira klupska TV italijanske Rome, a koju vodi Wojciech Szczesny, gostovao je bosanskohercegovački reprezentativac Edin Džeko. Romini saigrači razgovarali su o mnogim temama, a najduže je trajala polemika o tome ko je bio bolji fudbaler Thierry Henry ili Andriy Shevchenko.

Szczesny je Džeki posatvio mnogo pitanja, a najzanimljiviji dio intervjua kreće nakon pitanja o najdražem dresu koji je Džeko dobio nakon neke utakmice koju je odigrao. Poznato je da kapiten reprezentacije BiH od malih nogu kao svog fudbalskog idola uvijek ističe ukrajinsku legendu Shevchenka. Upravo mu je njegov dres najdraži."Često razmjenjujem dresove, ali generalno nisam ja taj koji traži dres. Ne želim zvučati arogantno, ali ne volim tražiti dres od drugih igrača. Osjećam se nekako glupo. Nekoliko puta sam tražio dres, ne mogu se sjetiti. Jednom dok sam igrao sa Wolfsburgom protiv Milana na San Siru. Shevhenko je i tada igrao. Na poluvremenu tražio sam od njega dres i to mi je najdraži dres. Dresove čuvam u jednoj maloj sobi u mojoj kući u Sarajevu. Sada je mala, jer je puna. Izgleda kao da je mala", kazao je Džeko.Poljak je potom pitao zašto Džeko nikada nije uzeo njegov dres u periodu dok su igrali za Arsenal, odnosno Manchester City."Ti si dobar igrač. Odbranio si mi penal. Zamisli mene kako ti tražim dres nakon što si mi odbranio penal iako sam ti kasnije zabio gol i iako smo pobijedili. Svi bi pisali:'Pogledajte ga, on mu je odbranio penal, a i dalje traži njegov dres", odgovorio je Džeko nakon čega je Szczesny kazao:"Volio bih razmijeniti dres s tobom."Uslijedilo je pitanje o Džekinim intervjuima za italijanske medije s osvrtom na izjavu kako su "putevi u Rimu kao u Sarajevu tokom rata"."Da. To je istina. Slažeš li se? Mislim da definitivno trebaju ulagati u puteve", rekao je Dijamant.Zatim je uslijedila rasprava o Henryju i Shevchenku. Szczesny nije mogao vjerovati da Džeko smatra kako je Shevchenko bolji od Hernyja. "Zaustavit ću intervju", kazao je Poljak."Bolji je od bilo koga. Ne zaustavljaj intervju. Henry je tvoj prijatelj, ja bih volio da je Shevchenko moj prijatelj", odgovorio je Džeko.Na kraju je Szczesny tražio od osoblja u studiju da glasaju ko je bolji - Henry ili Shevchenko. Nakon što je većina glasala za Ukrajinca, Szczesny je kazao da se intervju prekida.Cijeli intervju pogledajte na ovom linku