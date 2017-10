Edin Džeko na konferenciji za medije pred meč protiv Belgije koji se u subotu igra na stadionu Grbavica u okviru devetog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine ističe da možemo doći do pozitivnog rezultata.

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine rekao je kako je Belgija jedna od najjačih reprezentacija u Evropi, ali i da naš tim ima svoje adute.



Obraćanje medijima počeo je riječima da se nada kako ćemo tradiciju ostvarivanja dobrih rezultata na domaćem terenu protiv Belgije nastaviti i ovaj put.



"Nadam se da ćemo nastaviti dobru tradiciju protiv Belgije na našim stadionima. Što se tiče naših planova za utakmicu, to ćemo ostaviti za početak sutrašnje utakmice. Belgija je jedna od najjačih reprezentacije u Evropi i imamo respekt prema njima. Vjerujem da i mi imamo šansu protiv njih i ukoliko svaki igrač da svoj maksimum, mislim da možemo doći do pozitivnog rezultata", rekao je Edin Džeko.



Zanimljivo pitanje Džeko je dobio od strane jednog novinara iz Belgije koji je od bh. napadača tražio da kaže svoje mišljenje o tome kakva budućnost očekuje reprezentaciju BiH kada on ode.



"Nije to nenormalno jer svi mi dođemo do perioda kada prestanemo igrati na našem najboljem nivou. Svi se suočimo s tim, a ubrzo će doći i vrijeme kada će reprezentacija BiH igrati bez Edina Džeke, ali još uvijek mogu da ponudim puno dobrih utakmica", rekao je kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine.



Podsjećamo, meč između Bosne i Hercegovine i Belgije igra se u subotu s početkom u 18 sati.