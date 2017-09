Džakmić: Mečevi protiv Širokog Brijega su uvijek posebni, želimo ostvariti novu pobjedu

Foto: FK Sarajevo

Muhamed Džakmić je jedan od najpopularnijih igrača u poslijeratnom periodu Fudbalskog kluba Sarajevo.

Muhamed Džakmić je jedan od najpopularnijih igrača u poslijeratnom periodu Fudbalskog kluba Sarajevo.

Ovaj izrazito borbeni veznjak nosio je i kapitensku traku kluba, a ukupno je u dresu Sarajeva odigrao 188 utakmica. Debitovao je za Bordo klub u sezoni 2003/04, na utakmici protiv Leotara u Trebinju.



U sklopu svoje karijere nastupio je u nekoliko navrata i za “A” reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Upravo je sa sadašnjim šefom struke, Husrefom Musemićem, imao priliku u dva navrata da sarađuje, a prije nekoliko dana, Džakmić je imenovan kao pomoćni trener u stručni štab Musemića.



"Dok sam igrao, radio sam sa Husrefom dva puta. Oba puta su bila uspješna. Bili smo prvaci, a prije toga i osvojili Kup, igrali u oba navrata u međunarodnom takmičenju. Istina, ovaj drugi put poprilično neslavno, ali se ne bih prisjećao tih detalja. Sve u svemu, nosim izuzetno lijepe uspomene iz perioda dok me Husref trenirao. Imali smo uvijek korektan odnos i njega poštujem mnogo kao osobu. Riječ je o treneru koji je maksimalno posvećen svom poslu, znamo svi koji smo vezani za klub sa koliko ljubavi i emocija on vodi ekipu. Za njega samo imam riječi hvale", rekao je Džakmić za klupsku stranicu FK Sarajevo.



Ističe da ga iznenadio poziv iz kluba da se priključi stručnom štabu prvog tima.



"Iskreno, iznenađen sam bio. Nisam očekivao poziv za rad u prvom timu. Radio sam prethodno sa mlađim selekcijama u Akademiji Fudbalskog kluba Sarajevo i bio sam fokusiran na taj posao, nisam razmišljao o drugim stvarima. Iz kluba su me predložili Husrefu, koji je to potvrdio i hvala kako klubu tako i njemu, što su mi pružili priliku. Ja ću se potruditi koliko god mogu da opravdam to povjerenje. Čast je biti dio stručnog štaba prvog tima kluba kojeg volite", istakao je Džakmić.



U narednom kolu Bordo klub dočekuje Široki Brijeg. Utakmica se igra u subotu s početkom u 19 sati.



"U subotu nam dolazi Široki Brijeg. Utakmice protiv tog kluba su uvijek bile posebne i kada sam ja igrao. Mi smo spremni i kompletan fokus rada je priprema za tu utakmicu. Moramo skoncentrisano nastupiti od prve minute. Ekipa Širokog Brijega je dosta kvalitetna, sam pokazatelj da su treći na tabeli najbolje govori o tome. Mislim ipak da su oni ekipa, koja znatno bolje kući igra, gdje su ostvarili četiri pobjede, dok su u gostima remizirali sa Željezničarom i izgubili od Zrinjskog i GOŠK-a. Imat će dodatan motiv da tu statistiku poprave na Koševu, a na nama je da to neutrališemo, odigramo dobru utakmicu i ostvarimo novu pobjedu", rekao je Džakmić.