Duljević nakon potpisa za Dresden: Odlazak u Njemačku je važan korak u mojoj karijeri

Haris Duljević (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Bh. reprezentativac i bivši kapiten FK Sarajevo Haris Duljević od danas je i zvanično igrač Dynama iz Dresdena, a tim povodom je govorio za zvaničnu stranicu kluba koji se takmiči u 2. Bundesligi.

Duljević je na kraju sezone postao slobodan igrač, a nakon nekoliko ponuda s različitih strana je za svoj novi klub odabrao Dynamo iz Dresdena, što smatra značajnim napretkom.



"Imam 23 godine i potrebna mi je promjena, tako da moj prelazak u njemačku 2. Bundesligu dolazi u pravo vrijeme. Želim doprinijeti svojim kvalitetom, a dat ću sve od sebe da što prije naučim njemački jezik", izjavio je Duljević.



On je uvjeren da je napravio dobar izbor te je izuzetno zadovoljan time što je postao član tima iz Dresdena.



"Iskustvo igranja u inozemstvu će mi pomoći da napravim važan korak naprijed u svojoj karijeri. Znam o kakvom se izazovu radi i šta Dynamo Dresden nudi kao klub. To je kolektiv s bogatom tradicijom, mnogobrojnim strastvenim navijačima i odličnom ekipom. Uvjerio sam se u to kada sam gledao utakmicu protiv Duisburga na domaćem terenu", dodao je Duljević.