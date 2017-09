Nogometaši Borussije iz Dortmunda pobijedili su na WWK Areni u okviru 7. kola Bundeslige ekipu Augsburga rezultatom 2:1.

Nogometaši Borussije iz Dortmunda pobijedili su na WWK Areni u okviru 7. kola Bundeslige ekipu Augsburga rezultatom 2:1.