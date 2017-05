Utakmicama 34. kola okončana je još jedna sezona Bundeslige. Nedoumice o putnicima u evropska takmičenja, kao i o klubu koji će igrati doigravanje za opstanak sada su riješene. Borussia Dortmund putuje u grupnu fazu Lige prvaka, Hoffenheim u play off tog takmičenja, a Koln i Hertha putuju u Evropsku ligu. Wolfsburg će igrati doigravanje za opstanak.

Utakmicama 34. kola okončana je još jedna sezona Bundeslige. Nedoumice o putnicima u evropska takmičenja, kao i o klubu koji će igrati doigravanje za opstanak sada su riješene. Borussia Dortmund putuje u grupnu fazu Lige prvaka, Hoffenheim u play off tog takmičenja, a Koln i Hertha putuju u Evropsku ligu. Wolfsburg će igrati doigravanje za opstanak.

Borussia Dortmund - Werder Bremen (Foto: EPA)

Bayern Minhen - Freiburg (Foto: EPA)

Hamburger je trebao pobjedu protiv Wolfsburga na domaćem terenu kako bi pobjegao sa 16. mjesta koje vodi u doigravanje za opstanak u Bundesligi. U slučaju pobjede HSV bi prestigao barem ekipu Wolfsburga i u tome je uspio.Prvi do gola stigli su gosti preko Knochea u 23. minuti. Samo devet minuta trebalo je HSV-u da izjednači, a strijelac je bio Kostić. Za preokret i veliko slavlje, samo dvije minute nakon ulaska u igru, pogodio je Waldschmidt u 88. minuti. Ostalo je 2:1.Prava drama zbila se u Dortmundu gdje jetrebala, u najgorem slučaju, ostvariti isti rezultat kao Hoffenheim kako bi osigurala nastup u grupnoj fazi Lige prvaka naredne sezone. Tim Thomasa Tuchela uspio je slaviti protiv(4:3) na domaćem terenu.Junuzović je u sedmoj minuti pogodio za vodstvo gostiju, ali su Reus (32') i Aubameyang (42') donijeli preokret Borussiji tako da je na odmoru bilo 2:1 za domaćina.Na otvaranju drugog dijela nakon sjajnog prodora i asistencije Krusea stvari na početak vraća Bartels (46'). Zatim Kruse pogađa za preokret Bremena i postavlja rezultat na 3:2. Tu nije bio kraj drami na Signal Iduna Parku. U 75. minuti golom iz penala Reus pogađa za 3:3, a posljednji preokret na utakmici za konačnih 4:3 pogađa Aubameyang u 89. minuti iz novog penala.Aubameyang je sa ova dva pogotka zauzeo mjesto najboljeg strijelca lige. On ima 31 gol, a na drugom mjestu je napadač Bayerna Robert Lewandowski sa 30 golova. Poljak u ovom kolu nije zatresao mrežu.Borussiji je i bod bio dovoljan za osvajanje trećeg mjesta na tabeli pošto je ina domaćem terenu remizirao protiv(0:0). Time je Hoffenheim osvojio četvrto mjesto na tabeli i naredne sezone igrat će play off za plasman u Ligu prvaka. Svih 90 minuta za Hoffenheim odigrao je bosanskohercegovački reprezentativac Ermin Bičakčić.Veliki rezultat ostvario jekoji je kao domaćin rezultatom 2:0 pobijediočime je iskoritio kikseve Herthe i Freiburga te ih prestigao na tabeli i zauzeo peto mjesto koje vodi u grupnu fazu Evropske lige. Hector (43') i Osako (87') su donijeli pobjedu domaćinu.Katastrofalnu utakmicu odigrala jekoja je kao domaćin izgubila odrezultatom 6:2. Uprkos porazu Hertha će igrati kvalifikacije za plasman u Evropsku ligu naredne sezone. Na utakmici su dosuđena čak tri penala i sva tri su realizirana.Chicharito (5'), Havertz (31' i 45+1'), Kiessling (64' penal), Aranguiz (81' penal) i Pohjanpalo (90') bili su strijelci za goste, dok su za tim iz Berlina golove postigli Waiser (71') i Allagui (86' penal).Novih 90 minuta za Herthu upisao je bh. fudbaler Vedad Ibišević kojem je ovo bio 32. nastup u Bundesligi ove sezone.je na svojoj Allianz Areni rezultatom 4:1 pobijedio. Robben (4'), Vidal (73'), Ribery (90+4') i Kimmich (90+4') pogađali su za Bavarce, a jedini gol za goste postigao je Petersen u 76. minuti. Ovim porazom Freiburg je pao na sedmo mjesto i samo u slučaju pobjede Borussije Dortmund nad Frankfurtom u finalu DFB Pokala plasirat će se u kvalifikacije za Evropsku ligu.Posljednji meč u dresu Bayerna, ali i u karijeri odigrali su legendarni Philipp Lahm i Xabi Alonso je kod kuće remizirao sa(2:2). Gosti su vodili sa 2:0 nakon golova Sabitzera (25') i Poulsena (56'), ali je tim Nike Kovača u finišu preko Valleja (83') i Bluma (90') uspio izjednačiti.je na svom Audi Sportparku podijelio bodove sa(1:1). Avdijaj je u drugoj minuti pogodio za goste, a konačnih 1:1 postavio je Gross golom iz penala u 41. minuti. Domaćin je imao šansu za preokret, ali je u 64. minuti Lezcano promašio penal. No, Ingolstadt je svakako ispao iz lige.Schalke je meč završio sa igračem manje pošto je Stambouli u 63. minuti dobio crveni karton. U konkurenciji za ovaj meč nije bio Seada Kolašinca koji je suspendovan.su upisali remi (2:2). Domaćin je dva puta vodio, a pogađali su Thorgan Hazard (50') i Raffael (65'), dok su strijelci za goste bili Schipplock (63') i Heller (90'). Svih 90 minuta na klupi gostiju, koji su mnogo ranije ispali iz lige, proveo je Mario Vrančić.