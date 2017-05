U Bosni i Hercegovini,a i mnogo šire, teško je naći jedan sportski kolektiv s takvom dominacijom kao što je to ženski fudbalski klub SFK 2000 iz Sarajeva.

U Bosni i Hercegovini,a i mnogo šire, teško je naći jedan sportski kolektiv s takvom dominacijom kao što je to ženski fudbalski klub SFK 2000 iz Sarajeva.

Ove godine, petnaesti put zaredom osvojile su titulu prvaka BiH što je rezultat koji je za rubriku vjerovali ili ne. Pored trofeja prvaka, možemo reći već uobičajeno, svoje mjesto u vitrinama našao je i trofej pobjednika Kupa BiH.Godine dominacije najbolja su potvrda kako jedan klub treba da se razvija i kako se planskim radom uspješno stvaraju nove igračice koje s velikim uspjehom zamjenjuju one iskusnije koje karijere nastavljaju van granica naše zemlje. SFK 2000 je najbolji primjer kako se vrši smjena generacija."Mi smo petnaest puta zaredom prvakinje Bosne i Hercegovine. To pomalo zvuči smiješno, ali to je velika stvar, veliki je to rezultat. Mnogo je tu rada, truda. Naše ciljeve koji smo mi zacrtale mi smo i ostvarile i očekujemo da ćemo u narednom periodu nastaviti isto tako", rekla je trenerica Samira Hurem.Sezonu koja je na izmaku igračice SFK 2000 posebno će pamtiti. Pored toga što su u BiH osvojile sve što se osvojiti moglo, u Ligi prvaka za žene plasirale su se među 32 najbolja kluba u Evropi što je najbolji rezultat klupskog fudbala u BiH u obje konkurencije."SFK 2000 je dijelila minuta od plasmana u 1/8 finala Lige prvaka. To je nevjerovatan uspjeh i to je nešto što se ne može zamisliti u muškom fudbalu. Mi smo to uspjele, imale smo fantastičan tim koji je dosta radio na sebi, koji dugo zajedno trenira i koji dugo radi. Ja sam znala, kao trener, da će ta Liga prvaka pokazati sav trud, sav rad, svo zalaganje koje traje godinama", rekla je Hurem.Zahvaljujući prije svega uspjehu SFK 2000 u posljednje četiri godine, ženski fudbal u BiH doživio je veliku ekspanziju. Sve više malih djevojčica pokazuje želju da trenira fudbal što je od neprocjenjive važnosti jer samo iz masovnosti može se doći do kvaliteta. SFK 2000 je postao prepoznatljiv brend čije rezultate društvena zajednica nije u stanju da prati. Šampionke BiH izrasle su u profesionalnu ekipu, ali sa skromnim primanjima."Ne mogu reći da moje igračice zarađuju. Zahvaljujući saradnji s FK Sarajevo uspjeli smo da im obezbijedimo stipendije koje se kreću od 300 do 1.000 KM. Ove djevojke su to i više nego zaslužile. One su 10 godina u klubu, počele su kao male djevojčice, sebe su dale u stvaranju ovakvog SFK 2000 kakav jeste, koji na najbolji način prezentuje svoj grad i svoju državu u Evropi. S 20.000 KM mjesečno mi možemo da napravimo velike rezultate u Evropi, da dođemo do 1/8 finala Lige prvaka, što je za muški fudbal nezamislivo. Iz toga se vidi da ove djevojke ne traže mnogo, ali im je potrebno omogućiti onaj minimum da one ostane u fudbalu", rekla je Samira Hurem.