Direktor Milana: Falcao i Ibrahimović su opcije među sedam igrača

Radamel Falcao i Zlatan Ibrahimović (Foto: EPA)

Direktor Milana Marco Fassone je otkrio da su napadači Zlatan Ibrahimović i Radamel Falcao opcije o kojima uprava kluba razmišlja te da su dva od sedam imena na listi igrača interesantnih Rossonerima.

Milan je ovog ljeta kupio deset igrača i potrošio više od 210 miliona eura, no, još uvijek nije doveden prijeko potrebni napadač.



"Nastavljamo razgovarati o napadaču, ali naše vrijeme moramo mudro koristiti. Radimo na tome, no, ne želimo napraviti grešku", izjavio je Fassone.



On je priznao da su Ibrahimović i Falcao među opcijama.



"Još uvijek nismo rekli 'ne' nijednom od pomenutih igrača, ali su to samo dva imena među sedam. Nekima smo bliže, a nekima nešto dalje", rekao je direktor Milana.



Među ostalim igračima koji su interesantni Milanu su Pierre-Emerick Aubameyang, Diego Costa, Andrea Belotti i Nikola Kalinić.



Ako bi Milan postigao dogovor s Ibrahimovićem, onda bi to bio povratak Šveđanina na San Siro, gdje je igrao od 2010. do 2012. godine.