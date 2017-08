Diego Costa nakon razgovora s agentom spreman pregovarati s Milanom

Diego Costa (Foto: EPA)

Španski reprezentativac i napadač Chelseaja Diego Costa spreman je na pregovore s Milanom nakon što je obavio razgovor sa svojim agentom Jorgeom Mendesom.

Costina karijera u Chelseaju je prema svemu sudeći završena, tako da može potražiti novi klub. Njegova želja je da se vrati u Atletico Madrid, no ovaj klub ima zabranu transfera do januara, što predstavlja problem i zbog činjenice da Costa želi što više igrati i tako zaslužiti mjesto u reprezentaciji Španije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.



Sky Sport Italia piše da je Costa otvorio vrata prelasku u Milan ovog ljeta nakon što je razgovarao sa svojim agentom Jorgeom Costom, koji ovog ljeta sarađuje s direktorima Milana.



Međutim, Milan ne želi čekati da Costa dođe samo na posudbu niti trenutak kada će on moći potpisati za Atletico Madrid.



Rossoneri imaju poteškoće s dovođenjem Andree Belottija iz Torina, koji košta 100 miliona eura, kao i Pierrea-Emericka Aubameyanga iz Borussije Dortmund, tako da su se okrenuli Costi.



Menadžer Chelseaja Antonio Conte je ranije informisao 28-godišnjeg Costu SMS-om da više nije u njegovim planovima.