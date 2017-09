Di Francesco: Raščistio sam sve s Džekom, mora se prilagoditi ekipi i to će mu donijeti golove

Foto: EPA-EFE

Romin trener Eusebio Di Francesco konačno je progovorio o malom sukobu s kapitenom reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinom Džekom.

Romin trener Eusebio Di Francesco konačno je progovorio o malom sukobu s kapitenom reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinom Džekom.

Di Francesco je poručio kako je s našim napadačem sve riješio u četiri oka, ali i istakao kako mu nije bilo drago što je čuo kritike.



"Često riječi same izlete u trenutku ljutnje. Nije mi se dopalo to što je rekao, ali smo raščistili stvari. Edin se mora prilagoditi ekipi i to će mu donijeti golove. Njegov ispad je bio pogrešan, ali on je pametan momak i shvatio je da je pogriješio. Mora shvatiti da je trener tu da pravi promjene", rekao je Di Francesco.



Podsjetimo, Džeko je nakon meča Lige prvaka s Atleticom rekao kako se "nada da će u narednim utakmicama imati više dodira s loptom, kako bi postigao i neki gol", a potom se izvinio zbog svega ističući kako su njegove riječi pogrešno shvaćene.



Najbolji prošlosezonski strijelac Serije A ove sezone je postigao jedan gol u tri nastupa za Romu, a priliku da uveća svoj skor imat će sutra u susretu u kojem Vučica na Olimpicu dočekuje Veronu.