De Rossi čeka novi ugovor, moguć odlazak u MLS, zainteresovana i Boca

Iskusni talijanski nogometaš i dugogodišnji član Rome Daniele De Rossi čeka na produženje ugovora s Vučicom.

Foto: EPA

Tridesettrogodišnji De Rossi ima ugovor koji važi do kraja sezone, trenutno postoje pregovori o produženju saradnje, no, ukoliko se to ne dogodi do 31. januara, on će moći pregovarati s drugim klubovima.



Iako još uvijek nema konkretne ponude, nogometaš koji je ponikao u Romi želi ostati na Olimpicu. Ipak, spekuliše se da bi De Rossi mogao otići u američku MLS ligu, a interes je pokazala i argentinska Boca Juniors.



Prema trenutnom ugovoru De Rossi po sezoni zarađuje 6,5 miliona eura.