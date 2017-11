David Moyes imenovan Bilićevim nasljednikom u West Hamu

David Moyes (Foto: EPA-EFE)

Bivši trener Evertona i Manchester Uniteda 54-godišnji Škot David Moyes imenovan je nasljednikom Slavena Bilića na mjestu šefa struke West Hama, objavio je engelski premijerligaš u utorak na svom službenom internetskom portalu.

Objavljujući vijest o novom treneru, supredsjednik West Hama David Sullivan rekao je da je 54-godišnji Škot "pravi čovjek za zaokret" te dodao:



"Trebao nam je neko s iskustvom, ko poznaje Premiership i igrače u njoj, a vjerujemo da David može izvući ono najbolje iz naših igrača. Ima izvrsnu reputaciju, uživa poštovanje u nogometnom svijetu i donijet će svježe ideje, organiziranost i entuzijazam. Vjerujemo da je West Ham klub u kojem će David moći ponovno pokazati svoje kvalitete."



David Moyes je trenersku karijeru započeo u Prestonu, a najplodonosnije razdoblje trenerske karijere imao je tokom 11-godišnjeg razdoblja u Evertonu, kojeg je vodio od 2002. do 2013. godine. Kao trener Evertona triput je od kolega iz Udruženja trenera Premiershipa bio izabran za Menadžera godine (2003., 2005. i 2009.).



Uspješno vođenje Evertona donijelo je Moyesu životnu priliku, kad je bio izabran za nasljednika Sir Alexa Fergusona na klupi Manchester Uniteda s kojim je potpisao šestogodišnji ugovor. Međutim, na Old Traffordu se zadržao samo 10 mjeseci i bio otpušten zbog loših rezultata koji su tadašnjeg prvaka iz 2013. godine doveli do sedmog mjesta na tabeli.



Moyes je potom preselio u špansku La Ligu, gdje je preuzeo Real Sociedad. No, i tamo se zadržao tek jednu godinu, a otkaz mu je uručen u novembru 2015. Uslijedio je povratak u Premiership, gdje je u julu 2016. imenovan menadžerom Sunderlanda. No, pod njegovim vodstvom klub je kao posljednjeplasirani ispao iz Premiershipa, što je dovelo do Moyesove ostavke u maju ove godine.



Ipak, unatoč lošim iskustvima u posljednja tri kluba koja je vodio, 54-godišnji Škot uvjeren je da može pomoći West Hamu u očuvanju premijerligaškog statusa. U ovom trenutku klub je na 18. mjestu sa devet bodova iz 11 utakmica.



"Čeka nas velik posao i trebamo pomoć svih. Trebamo naše navijače da stanu uz ekipu", rekao je Moyes nakon imenovanja.



Prvi ispit na klupi West Hama Moyes će imati 19. novembra na gostovanju kod Watforda, a pet dana poslije će prvi put voditi ekipu kod kuće, na londonskom Olimpijskom stadionu, protiv Leicester Cityja. U dobro mu poznatom okruženju Moyes će biti 29. novembra, kad će West Ham gostovati na Goodison Parku protiv Evertona.