Dani Alves: Barcelona užasno tretira svoje igrače

Nekadašnji Barcelonin bek Dani Alves žestoko je kritikovao svoj bivši klub koji je napustio kao slobodan igrač prošlog ljeta nakon 23 osvojena trofeja u osam sezona.

Foto: EPA

Nekadašnji Barcelonin bek Dani Alves žestoko je kritikovao svoj bivši klub koji je napustio kao slobodan igrač prošlog ljeta nakon 23 osvojena trofeja u osam sezona.

U intervjuu za španski ABC optužio je vodstvo Katalonaca da nisu uopće razgovarali s njim o novom ugovoru dok ih FIFA nije kaznila zabranom transfera.



"Volim se osjećati poželjnim, a ako me ne trebaju, odlazim. Tokom tri sezone slušao sam kako Alves odlazi, a uprava mi ništa nije govorila. Bili su nezahvalni, nisu me poštovali, a onda su mi ponudili novi ugovor samo zbog FIFA-ine zabrane. Tada sam zaigrao njihovu igru i potpisao novi ugovor, ali uz klauzulu da će me pustiti da slobodno odem godinu kasnije", otkrio je Alves dodajući kako ljudi koji vode Barcelonu nemaju pojma kako treba tretirati svoje igrače.



Barcelonina uprava došla je na udar kritika zbog transfer politike, između ostalog, i zbog toga što unatoč Alvesovu odlasku nije doveden desni bek, a kupovana su pojačanja na drugim pozicijama.



"Ne volim što mediji izmišljaju, manipuliraju i stvaraju loše ozračje, kao što rade sportski mediji u Madridu i Barceloni. Zanimaju ih samo morbidnosti, a to ne priča istinu. Morali bi nas više poštovati, jer iza fudbalera krije se ljudsko biće", rekao je Alves.