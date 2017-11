Dalić uoči dvomeča s Grcima: Hrvatsku vodim na Svjetsko prvenstvo

Zlatko Dalić (Foto: EPA-EFE)

"Nema izgovora niti opravdanja. Mi moramo ići na Svjetsko prvenstvo. Po kiši, snijegu, vodi ili suncu, kako god. Mi ćemo odraditi svoj posao", kazao je selektor hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić uoči utakmica protiv Grčke u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2018.

"Nema izgovora niti opravdanja. Mi moramo ići na Svjetsko prvenstvo. Po kiši, snijegu, vodi ili suncu, kako god. Mi ćemo odraditi svoj posao", kazao je selektor hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić uoči utakmica protiv Grčke u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2018.

Hrvatsku reprezentaciju je u Zagrebu dočekala kiša i jak vjetar. Prognoza kaže kako će u Zagrebu padati do srijede pa se pojavila bojazan od nove "poplave" na Maksimiru, kao u susretu protiv Kosova, što bi otežalo poziciju hrvatskim igračima u dvoboju s Grcima, navodi Hina.



"Nama neće odgovarati takav teren. Lakše se braniti po terenu punom vode, ako lopta nema kvalitetan protok. Međutim, nema izgovora niti opravdanja", naglasio je Dalić.



Osim povrede Badelja, zdravstveno stanje ostalih igrača je uredno.



"Međutim, tek će se danas nakon okupljanja vidjeti u kakvom su stanju", dodao je hrvatski selektor, naglasivši kako će u pripremama za utakmice s Grcima težiti na dvije stvari:



"Prva je mir, a druga organizacija igre. Moramo ostati mirni i paziti se njihovih provokacija. Ne smijemo prihvatiti njihov način igre, moramo ostati mirni. Ne smijemo nasjesti na njihova izležavanja i 'fajt'. Očekujem Grčku koja će se u Zagrebu braniti. Pokušat će ne primiti gol. Zato kod nas ne smije biti jurnjave, niti nervoze", kazao je.



Otkrio je kako je dvaput razgovarao s belgijskim selektorom Robertom Martinezom, koji mu je dao nekoliko savjeta.



"Neke su mi stvari sada puno jasnije. I njegova je želja bila da igrači ne prihvate grčki stil igre, ali nisu uspjeli. Bili su isprovocirani i De Bruyne je već u 5. minuti dobio žuti karton zbog provokacija protivničkog štopera. Mi moramo biti strpljivi, ne žuriti i ne težiti krivom stilu igre. I publika mora biti strpljiva", rekao je Dalić.



Dalić je reprezentaciji priključio Marcela Brozovića, koji je dobio predpoziv.



"On je bio standardan reprezentativac do povrede, bio sam kod njega u Italiji, rekao mu da će biti pozvan, ako se oporavi. Brozović nam treba, pogotovo ako nećemo imati Badelja", istakao je Dalić.



Otkrio je kako zna sastav koji će istrčati na teren stadiona Maksimir.



"Nemam dvojbi, sve već imam u glavi i znam kako ćemo se postaviti. Jedino me situacija poput ove s Badeljom može izbaciti iz takta. Ko će ga mijenjati? Imamo puno opcija, već sam rekao da na svakoj poziciji imam po dva igrača, a za zadnje vezne konkuriraju Rakitić, Pašalić, Bradarić i Brozović. Vidjet ćemo", rekao je Dalić.



Prva utakmica dodatnih kvalifikacija je u četvrtak, u 20:45 sati, na stadionu Maksimir. Hrvatski igrači u Atinu putuju u subotu, a revanš susret je u nedjelju, u 20:45 sati po hrvatskom vremenu, na stadionu Georgios Karaiskakis.



Čelnici nogometnih saveza Hrvatske i Grčke dogovorili su kako na obje utakmice neće biti organizirane tribine za gostujuće navijače.