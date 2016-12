Crystal Palace otpustio menadžera Alana Pardewa, Sam Allardyce mogući nasljednik

Engleski premijerligaš Crystal Palace uručio je otkaz menadžeru Alanu Pardewu, a njegov nasljednik bi mogao biti Sam Allardyce.

Pardew je na klupi Crystal Palacea bio gotovo dvije godine, a stigao je kao zamjena za Neila Warnocka tokom sezone 2014/2015. te je doveo klub do 10. pozicije.



Prošla sezona je počela dobro, klub je bio konkurent za plasman u Evropsku ligu, no, potom je uslijedio pad pa se ekipa do kraja sezone borila za opstanak. Plasman u finale FA Cupa nije uklonio gorak okus zbog loših rezultata u ovoj godini.



Predsjednik kluba Steve Parish je objavio saopćenje kojim je potvrđen odlazak Pardewa, dok se Crystal Palace trenutno nalazi tik iznad opasne zone.



Kao zamjena za Pardewa se spominje Sam Allardyce, menadžer poznat po tome što "spašava" klubove od ispadanja u Championship. Bez posla je otkako je napustio reprezentaciju Engleske poslije samo 67 dana i jedne utakmice zbog skandala u kojem je uzeo mito.