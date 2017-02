Crnkić: Želimo nastaviti gdje smo stali u decembru, treba nam podrška navijača

Narednog vikenda nastavlja se takmičenje u Premijer ligi BiH, a Sarajevo će igrati protiv ekipe Viteza u nedjelju, 26. februara od 13 sati na Olimpijskom stadionu Asim Ferhatović-Hase. Prvotimac Bordo ekipe Nermin Crnkić je za zvaničnu stranicu kluba s Koševa govorio o pripremama i očekivanjima od izazova koji slijede.

Nermin Crnkić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Narednog vikenda nastavlja se takmičenje u Premijer ligi BiH, a Sarajevo će igrati protiv ekipe Viteza u nedjelju, 26. februara od 13 sati na Olimpijskom stadionu Asim Ferhatović-Hase. Prvotimac Bordo ekipe Nermin Crnkić je za zvaničnu stranicu kluba s Koševa govorio o pripremama i očekivanjima od izazova koji slijede.

“Dobro smo odradili pripreme, vrijedno smo trenirali od prvog dana i našeg okupljanja sredinom januara. Više od mjesec dana treninga je iza nas i jedva čekamo nastavak prvenstva. U nedjelju je prva utakmica i ovu sedmicu ćemo iskoristiti kako bi se otpimalno spremili za susret.”, kazao je Crnkić.



Protivnik će u nedjelju biti Vitez.



“Vitez je dobra ekip, upoznati smo sa njihovim kvalitetima jer smo igrali protiv njih. Utakmica je bila teška i imali smo sreće, jer smo postigli gol u posljednjim trenucima utakmice za pobjedu. Ali sreću treba zaslužiti. Igrali smo borbeno tu utakmicu, od prve minute. Krajem jesenjeg dijela prvenstva smo igrali jako dobro, to nam je vodilja. Želimo nastaviti tamo gdje smo stali u decembru, ali još spremniji.”, rekao Crnkić.



On je u jesenjem dijelu prvenstva postigao šest golova i upisao dvije asistencije, a u intervjuu je otkrio očekivanja od proljetnog dijela prvenstva.



“Igramo na dva fronta, počinjemo s prvenstvom, ali uskoro dolaze i utakmice Kupa BiH. Imamo visoke ambicije ovog proljeća, atmosfera među nama je jako dobra i vjerujem da imamo sve što je potrebno da izborimo dobro mjesto na kraju prvenstva i ostvarimo naše ciljeve. Pozvao bih naše sjajne navijače da budu uz nas, da nas podrže, jer uz njihovu podršku lakše ćemo doći do željenih rezultata.", zaključio je Crnkić.