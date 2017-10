Crnkić: Loše sam savjetovan od svog menadžera, izvinjavam se svima

Foto: Arhiv/Klix.ba

Nermin Crnkić će i u narednom periodu nositi dres FK Sarajevo iako je bio na pragu odlaska s Koševo nakon ispadanja Bordo tima iz Evropskih takmičenja.

Ofanzivac se našao i na meti nezadovoljnih navijača pa je njegov odlazak bio skoro pa gotova stvar.



Međutim, Crnkić se vratio u Sarajevo, priključio pripremama kluba te je već određeni period u trenažnom procesu.



"Prije svega želim iskoristiti priliku da se izvinem svim navijačima Fudbalskog kluba Sarajevo, svim saigračima, trenerima i rukovodstvu kluba zbog svojih postupaka. Klub je za mene odredio najveću moguću kaznu, ja sam istu prihvatio jer sam svjestan da sam napravio veliku glupost koja je naštetilu ugledu ovog kluba, koji je veći od svakog pojedinca. Svjestan sam što su svi ljuti na mene, a ja želim priliku ponovnu da se dokažem i pokažem, kako bi svi vidjeli, i moji saigrači i navijači da sam lojalan ovom klubu nakon svega što se desilo", rekao je Crnkić, dodavši:



"Vjerovao sam slijepo u ono što mi je menadžer pričao. On je bivši član Kaiserslauterna i vjerovao sam kada mi je govorio da je prelazak u taj klub završen. Moj uslov je bio da Sarajevo nešto zaradi od tog transfera i zbog toga sam i privahtio da odem. U drugom slučaju, ne bih to nikada htio, jer sam imao u Sarajevu u prvoj sezoni što sam igrao prelijep period i jedan od najboljih perioda u mom životu. Menadžer mi je govorio da će biti sve uredu i kako je vrijeme odmicalo u meni se budila sve veća sumnja. On je govorio i da je dobro što se približava kraj prelaznog roka (31.8.), kako bi Sarajevo u slučaju transfera dobilo što manje novca. On me doveo u Sarajevo i vjerovao sam da govori stvari koje su realne, međutim, kada sam vidio da od toga nema ništa, odmah sam odlučio da se vratim, jer ne želim otići da Sarajevo ne vidi tu svoju korist. Nakon svega, obavio sam razgovor sa menadžerom, koji je bio buran i sa njim više ne sarađujem. Ne želim da čujem ni H od Hotić više jer taj čovjek me izuzetno loše savjetovao, što je moju karijeru dovelo na samo dno, ali povrh svega, naštetio je ugledu institucije FK Sarajevo. Naravno, i krivica je moja. Vjerovao sam takvom čovjeku".



Crnkić je istakao da je za njega situacija vrlo teška.



"Žao mi je kada odem na trening i treniram odvojeno od ekipe, sam. Ovaj period je jedan od najgorih u mom životu. Međutim, ja sam spreman na sve što klub bude tražio. Želim pokazati da sam spreman da se borim maksimalno za ovaj klub, koji mi je mnogo toga dao i ako budem dobio priliku da se priključim ostatku ekipe, bio bih presretan. Obzirom da treniram odvojeno od ekipe, nisam imao priliku da se izvinem svim igračima pojedinačno, a to bi uradio prvom prilikom i još jednom, na kraju razgovora bi iskoristio priliku da se izvinem duboko, svima, koje sam iznevjerio, a kojima je Sarajevo blizu srca. Po čitav dan samo razmišljam o tome šta sam uradio i kako bih mogao stvari da popravim. Nadam se da će moje iskreno priznanje i pojašnjenje svega što je bilo bar malo smiriti strasti, jer ponavljam, prihvatio sam najveću moguću kaznu sa finansijske strane, radim odvojeno od tima i spreman sam sve uraditi kako bi ponovo konkurisao za ekipu", zaključio je Crnkić.