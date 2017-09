Cristiano Ronaldo oborio neslavan lični rekord

Foto: EPA-EFE

Cristiano Ronaldo će gotovo sigurno krajem ove godine osvojiti petu Zlatnu loptu i izjednačiti se s Lionelom Messijem, ali ako želi da bude ispred svog rivala i naredne godine morat će prekinuti loš niz.

Iza Portugalca je nekoliko čudnih mjeseci. Zvijezda Reala prvo je tokom ljeta imala problema s porezima, želio je napustiti Madrid, a onda je stigla i suspenzija zbog crvenog kartona na meču protiv Barcelone.



Dobio je zabranu igranja na pet utakmica pa ga u La Ligi nismo vidjeli do prošle sedmice i utakmice protiv Betisa.



Za to vrijeme ekipe Zinedinea Zidanea je loše startala, izgubila je bodove u tri utakmice u šest kola, a i Cristiano Ronaldo je došao do neslavnog rekorda.



Nakon što nije postigao gol prošle srijede protiv Betisa, u svom prvom ovosezonskom nastupu u La Ligi, stigao je do najdaljeg dijela sezone španskog prvenstva, a da nije se upisao u listu strijelaca. Prethodni rekord bio mu je 21. septembra već sada davne 2010. godine.



Rekord je popravljen nakon što nije pogodio ni za vikend protiv Alavesa, a već je sada jasno da neće postići gol prije oktobra, jer narednu utakmicu Los Blancosi igraju protiv Espanyola u nedjelju.