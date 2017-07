Conte: Nakon utakmice sam uništen, izgubim dva do tri kilograma

Antonio Conte (Foto: EPA)

Koliko je stresan posao menadžera u engleskom Premiershipu najbolje govori izjava šefa Chelseaja Antonija Contea, koji tvrdi da je nakon utakmice "uništen" te da izgubi dva do tri kilograma.

"Nakon svake utakmice sam potpuno uništen, izgubim dva do tri kilograma tokom meča. Pokušavam svu svoju strast usmjeriti na posao, znam da će biti teško nastaviti tako činiti u budućnosti. Za ostanak pored linije i veliku strast potrebno je mnogo snage. U budućnosti ću imati manje snage, tako da ću se pokušati smiriti i više vremena provoditi na klupi. Ako ste me gledali dok sam igrao nogomet, vidjeli ste da sam to radio s mnogo strasti, vidjeli ste želju za borbom i mnogo trčanja. Bio sam prosječan igrač, ali sam morao raditi kako bih nadmašio ograničenja. To sam prenio i u karijeru trenera, mislim da sam bolji menadžer nego igrač", izjavio je Conte.



On je su svojoj prvoj sezoni u Premiershipu osvojio titulu prvaka, a sada mu je cilj da osvoji Ligu prvaka, što nije uspio s Juventusom.



"Uzbudljivo je igrati u Ligi prvaka, ali je dug put do trofeja. Pokušavamo ponovo izgraditi ekipu, što nije lako. Treba vremena, moramo napredovati, a onda krenuti u borbu. Moramo imati strpljenja", završio je Conte.