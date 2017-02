Čomor i Redžić optimisti pred Željezničar

Foto: Fkkrupa.com

Pred utakmicu na proljetnoj premijeri Premijer lige BiH u kojoj Krupa dočekuje Željezničar u taboru domaćih vlada pozitivna atmosfera i određeni optimizam.

Nakon odrađenih priprema jasno je da će Krupljani nastojati da opravdaju već na startu proljeća epitet hita prvenstva i protiv direktnog rivala ostvare pozitivan rezultat.



Krupa i tim sa Grbavice će u nedjelju treći put odmjeriti snage u zvaničnim utakmicama, a Sarajlije do sada imaju stopostotan učinak. Tako će nedjeljni meč biti prilika za izabranike trenera Slobodana Starčevića da se revanširaju Želji i protiv najtrofejnijeg kluba u BiH prvi put ostvare pozitivan rezultat.



Svi se nadaju i prvu pobjedu, iako će do tri boda biti i te kako teško doći jer domaćin će nastupiti hendikepiran. Naime, zbog kartona pravo nastupa nemaju napadači Ozren Perić i Elvir Koljić, kao i bočni defanzivac Irfan Jašarević.



Prvi put Krupa i Željezničar ukrstili su koplja u Kupu Bosne i Hercegovine. Bilo je to u šesnaestini finala 2015. godine na Grbavici. Sve do sudijske nadoknade rezultat je bio neriješen 0:0, a onda je sudija Darko Obradović iz Stoca svirao jedanaesterac za Sarajlije te je Samir Bekrić kazneni udarac pretvorio u minimalnu pobjedu.



Drugi okršaj je bio jesenas u osmom kolu također na Grbavici, kada je Željezničar slavio rezultatom 2:1. Poveo je domaćin već u sedmom minutu golom Sandija Križmana, da bi Zoran Milutinović izjednačio u 27. minutu iz jedanaesterca. Sedam minuta prije kraja pobjedonosni gol za Želju postigao je Darko Marković iako je Krupa po prikazanoj igri bila ravnopravan protivnik.



"Bila je to utakmica u kojoj smo mogli da izbjegnemo poraz. Željezničar je na iskustvo stigao do bodova. Pokazali smo se u sjajnom izdanju i u tom susretu pokazali da naši rezultati jesenas nisu bili slučajnost. Nadamo se da ćemo u istom ritmu nastaviti i nastupajućeg proljeća", istakao je Denis Čomor, fudbaler Krupe.



Jedini mladi reprezentativac BiH u redovima Krupe Ajdin Redžić ističe da je samo ime Željezničar za svakog rivala veliki motiv.



"Ne treba trošiti riječi ko je i šta Željezničar, jedan od najboljih klubova u BiH. Pred nama je ozbiljan i težak ispit, moramo da damo maksimum svim 90 minuta. Želimo u Ligu za prvaka, a pobjedom protiv direktnog rivala bi se značajno približili konačnom cilju u ovoj sezoni, a to je opstanak", rekao je Ajdin Redžić.