Claudio Ranieri: Moj san je umro, ali nam niko ne može uzeti ono što smo postigli

Claudio Ranieri (Foto: EPA)

Talijanski stručnjak Claudio Ranieri se nakon otkaza u Leicesteru, koji je dobio u četvrtak, oglasio putem pisma te se oprostio od kluba i navijača.

Ranieri je prošle sezone donio Leicesteru iznenađujuću i historijsku titulu prvaka Engleske, a u četvrtak je dobio otkaz zbog loših rezultata u sezoni u kojoj brani krunu.



"Jučer je umro moj san. Nakon euforije prošle sezone i titule prvaka Engleske, sanjao sam da ću ostati zauvijek u Leicesteru, klubu koji volim. Nažalost, nije bilo suđeno. Zahvalan sam svojoj supruzi Rosanni i cijeloj mojoj porodici na beskrajnoj podršci tokom mog vremena u Leicesteru. Najviše sam zahvalan Leicesteru. Avantura je bila nevjerovatna i živjet će sa mnom zauvijek. Hvala svim novinarima i medijima koji su dolazili i uživali u izvještavanju o najljepšoj nogometnoj priči. Hvala svima u klubu, igračima, osoblju, svima koji su bili dio onoga što smo postigli", napisao je Ranieri u pismu.



Posebno se zahvalio navijačima Lisica.



"Hvala navijačima koji su me primili u svoja srca od prvog dana i iskreno me voljeli. Niko nam ne može uzeti ono što smo postigli, nadam se da razmišljate o tome i smijete se svaki dan na način na koji ću to ja činiti zauvijek. Bilo je to predivno vrijeme ispunjeno srećom koje neću zaboraviti. Bilo je zadovoljstvo i čast biti šampion sa svima vama", završio je Ranieri.



Leicester se nakon 25 odigranih kola nalazi na 17. mjestu na tabeli sa 21 bodom i tik je iznad opasne zone koja vodi u Championship. U Ligi prvaka igra osminu finala te ima poraz od Seville na gostovanju. Španski tim je slavio 2:1.