Susret na Olimpicu u 22. kolu italijanske Serie A odigrali su Lazio i Chievo, a gosti su slavili s minimalnih 1:0.

U poprilično nezanimljivom meču u kojem su se gosti branili tokom svih 90 minuta Lazio je imao nekoliko dobrih prilika, no Rimljani nijednom nisu uspjeli savladati Sorrentina iz čak 27 šuteva ka njegovom golu.Đorđević je u 23. minuti prvi zaprijetio gostima, ali je Sorrentino intervenisao na sjajan način nakon šuta glavom srbijanskog napadača.Najbolju priliku na meču Lazio je imao u 34. minuti, no Sorrentino je izašao kao pobjednik u situaciji jedan na jedan sa Andersonom.Senad Lulić, koji je odigrao čitav meč kao krilni napadač Rimljana, u 63. minuti je zaprijetio golu gostiju, ali je bio neprecizan.Prvu pravu priliku za ekipu iz Verone imao je Cacciatore u 82. minuti, no njegov šut iskosa sa desne strane završio je pored stative.Samo minutu kasnije Lazio je imao dvije velike prilike. Najprije je Lulićev šut sa vrha kaznenog prostora odbranio Sorrentino, a u nastavku akcije Anderson je šutirao pored gola.Kada se činilo da će susret biti završen bez pogodaka, u 90. minuti nakon akcije po lijevoj strani Gobbi je asistirao Ingleseu koji uz dosta sreće pogađa za konačnih 1:0. To je bio drugi šut u okvir gola, a šesti ukupno za Chievo na meču.Lulić je zbog prekršaja pet minuta prije kraja dobio žuti karton.