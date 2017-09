Chelseajev zahtjev navijačima: Ne pjevajte Morati pjesme o jevrejima

Foto: EPA-EFE

Engleski šampion Chelsea zahtjeva od svojih navijača da ne koriste ime njihovog napadača za anti-semitsko vrijeđanje pristalica Tottenhama.

Naime, navijači londonskog kluba dočekali su ovog ljeta novog napadača Alvara Moratu pjesmom "On dolazi iz Real Madrida i je**no mrzi Jevreje".



Vrijeđanje se prije svega odnosi na navijače Tottenhama, koji i sami sebe nazivaju "Jevrejima", a Chelsea želi da ta pjesma prestane.



"Pričali samo s Alvarom poslije meča protiv Leicestera i on ne želi da ima bilo šta s tim riječima. I igrač i klub zahtijevaju da navijači odmah prestanu to da pjevaju", poruka je Chelseajevog portparola.



I Španac je poslije jučerašnje utakmice tim povodom napisao poruku na Twitteru.



"Od kada sam došao, osjećao sam vašu podršku svakog dana. Nevjerovatni ste i molim vas da poštujete sve!", napisao je Morata.