Chelsea zainteresovan za Ciru Immobilea

Ciro Immobile (Foto: EPA-EFE)

Uprava Chelseaja čini sve kako bi menadžer Plavaca Antonio Conte bio sretan i zadovoljan te je pokazala interes za napadača Lazija Ciru Immobilea.

The Sun tvrdi da vlasnik Chelseaja Roman Abramobič pokušava dovesti Immobilea za kojeg Conte smatra da bi bio savršen partner Alvaru Morati u napadu.



Odnosi uprave i Contea su trenutno loši jer u klub nisu stigla pojačanja tokom ljeta, a i start prvenstva nije bio za pohvalu.



Međutim, šampioni Engleske nisu spremni izdvojiti sumu koju traži Lazio, pa je moguće da ponude nekog od svojih igrača.



Immobile je već jednom igrao za Contea dok su zajedno bili u Juventusu, no, igrač je posuđen Pescari, a onda je nakon nastupa za Genou završio u Torinu.



The Sun također piše da postoji mogućnost povratka Carla Ancelottija na Stamford Bridge ukoliko Conte ode iz kluba.