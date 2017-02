Unai Emery napustio je Sevillu prošlog ljeta nakon što je osvojio Evropsku ligu treći put uzastopno, što mu je podiglo cijenu i omogućilo da preuzme francuski PSG.

Vietto i Ben Yedder impresionirali od dolaska prošlog ljeta (Foto: EPA)

Unatoč tim uspjesima, Emeryjeva ekipa nikada nije uspjela parirati Real Madridu, Barceloni i Atleticu Madridu u La ligi niti se ikada plasirala dalje od grupne faze Lige prvaka.Sampaoli, s druge strane, napustio je mjesto selektora Čilea te s ekipom Seville napravio iskorak. Trenutno su trećeplasirana ekipa La lige te ih očekuje duel s Leicesterom u osmini finala Lige prvaka s velikim šansama za prolazak dalje.Posao koji Sampaoli radi ove sezone dovelo je do toga da ga povezuju s Barcelonom kao kandidata za nasljednika Luisa Enriquea od kojeg se očekuje da u maju napusti katalonski klub.Šta je Argentinac promijenio u ekipi pa je Sevilla postala ravnopravan konkurent u La ligi i u Ligi prvaka?Sampaoli je u prethodnom trenerskom poslu u Južnoj Americi bio poznat kao pobornik napadačkog fudbala koji je bio usmjeren na brz protok lopte s visokim presingom.Takav stil primijenio je i u španskom klubu. Ove sezone Sevilla u prosjeku imaju 403 uspješna pasa tokom utakmice, u odnosu na prošlosezonska 292.Steven N'Zonzi, čija je igra najviše uznapredovala pod novim trenerom, sada u prosjeku odradi 67 uspješnih pasova po utakmici u odnosu na 35 dok je trener bio Emery.U prijašnjim sistemima igre N'Zonzi i Grzegorz Krychowiak su dosta vremena gubili vraćajući se duboko u odbranu kako bi preuzeli loptu i preusmjerili je prema svojim napadačima, dok je to sad nepotrebno pod Sampaolijem taktikom.Napadačka taktika doprinijela je uspjehu Seville na gostujućim utakmicama ove sezone što je i napravilo razliku u poziciji na tabeli. Prošle sezone osvojili su svega devet bodova na gostovanjima i to bez ijedne pobjede.Ove sezone Sevilla je već osvojila 21 bod na gostovanjima uz čak šest pobjeda te je samo Barcelona osvojila više.Uprkos uspjehu u Evropskoj ligi prošlog ljeta bilo je prometnu u Sevillinoj svlačionici. Krychowiak je krenuo za Emeryjem u PSG, a klub su još napustili Kevin Gameiro, Yehven Konoplyanka i Ever Banega. Mnogi su mislili da će to biti veliki problem za Sevillu, ali transfer politika bila je perfektno proračunata.Dovedeni su ofanzivni veznjaci Joaquin Correa, Franco Vazquez, Pablo Sarabia i, ključni, Samir Nasri. Također, dovedeni su Wissam Ben Yedder i Luciano Vietto koji su sada glavni napadači španske ekipe.Sevilla je ljetos izgubila izuzetno kvalitetne fudbalere i ušla u rizik s igračima čije su karijere bile upitne budućnosti. Ipak, oni su se perfektno uklopili u ideologiju Sampaolija, što potvrđuju i rezultati kluba.Sevilla ove sezone postiže dva gola po utakmici u odnosu na 1.34 prošle sezone. Računajući da je klub prodao najbolje strijelca Gameira (29 golova) prošlog ljeta Atleticu Madridu, mnogi su iznenađeni ovim podatkom. U čemu je tajna ovog uspjeha?Naime, veliki broj različitih rješenja u napadu doprinijelo je da je čak 14 različitih fudbalera pogađalo u La Ligi ove sezone s Ben Yedderom kao vodećim strijelcem s osam pogodaka.To je još jedan rezultat taktike koju sprovodi Sampaoli jer u odnosu na prošlu sezonu kada je glavni cilj protivnika bio neutralisanje Gameiro, sada je teže predvidjeti koji će napadački potencijal Seville proraditi.