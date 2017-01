Celta s lakoćom pobijedila Leganes u gostima

Celta je s lakoćom pobijedila Leganes u gostima rezultatom 2:0 u 20. kolu španske La Lige.

U utakmici koja nije ponudila previše uzbuđenja Celta je bila konkretnija i iz tri šuta u okvir gola domaćina postigla dva gola.U 12. minuti zatresla se mreža gostiju iz Viga, no Insuin pogodak je poništen zbog ofsajda.Gosti su poveli u 32. minuti kada je Sene asistirao Lemosu koji pogađa za 1:0.Sudija Suarez je u 66. minuti dosudio jedanaesterac za Celtu u 66. minuti, a siguran sa bijele tačke bio je Guidetti za konačnih 2:0.Domaćin je mogao do počasnog gola u 84. minuti, no Guerrero je šutirao nekoliko centimetara preko gola iz daljine.