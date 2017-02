Čeferin: Neymar i Messi neće moći igrati finale Lige prvaka

Foto: EPA

Messiju i Neymaru trenutno se sudi za utaju poreza, a kako je ove godine finale Lige prvaka u Cardiffu oni ne bi mogli putovati sa svojom ekipom, otkrio je predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin ozbiljan problem za fudbal navodeći primjer Barcelone.

"Politika Velike Britanije novim zakonom zabranjuje ulazak u državu svima onima koji imaju bilo kakav spor ili suđenje u državama u kojima borave. Pokušavamo to promijeniti barem za fudbal, ali to će biti jako teško", rekao je Čeferin za New York Times.



Podsjetimo, veliko finale najelitnijeg fudbalskog takmičenja na svijetu ove godine održava se u Cardiffu, a problem UEFA-i i fudbalu općenito stvara politika Velike Britanije koja je odlučila napustiti Evropsku uniju.



To će predstavljati veliki problem svim klubovima koji će putovati na Otok jer će u tom slučaju morati izvaditi dodatne papire za ulazak u zemlju.



Naravno, primjer Barcelone, koji je naveo Čeferin, teško će biti realan i u praksi jer šanse da Katalonci izbore četvrtfinale Lige prvaka su iznimno male s obzirom na to kako su u prvoj utakmici osmine finala upisali težak poraz u Parizu od PSG-a 4:0.



Međutim, dođe li do velikog preokreta i prođu li Katalonci sve do finala tu bi onda mogle nastati prave muke po Enriquea i društvo.