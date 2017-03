PSG je u 28. kolu francuske Ligue 1 slavio s minimalnih 1:0 protiv Nancyja na Parku prinčeva.

PSG je u 28. kolu francuske Ligue 1 slavio s minimalnih 1:0 protiv Nancyja na Parku prinčeva.

Parižani su dominirali od početka do kraja meča, imali su 23 upućena šuta ka golu gostiju i 71 posto posjeda lopte, ali se domaćin uspješno branio sve do samog finiša meča.U 80. minuti Serge Aurier je krenuo u napad, napravio mali slalom kroz odbranu gostiju, a na kraju ga je golman Nancyja Sergej Černik srušio i sudija Gautier je pokazao na bijelu tačku.Siguran realizator penala bio je Edinson Cavani. Bjeloruski golman je pročitao njegovu namjeru i bacio se u pravu stranu, no Urugvajčev šut je bio previše jak i precizan.Cavani je tako postigao svoj 27. pogodak na 26. meču u Ligue 1 ove sezone.