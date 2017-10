Carragher odgovorio Kloppu: Moj Liverpool je igrao u Mourinhovom stilu i osvajao trofeje

Foto: EPA-EFE

Menadžer Liverpoola Jurgen Klopp izazvao je reakciju nekadašnjeg defanzivca Redsa Jamieja Carraghera, izjavom da je Manchester United igrao previše defanzivno u subotnjem derbiju na Anfieldu, koji je završen bez pogodaka.

Podsjetimo, njemački strateg je dodao i da Liverpool nikada neće igrati takav nogomet.



"OK, možda njegov Liverpool neće igrati na taj način, ali moj Liverpool jeste i uradio je to mnogo puta. I zahvaljujući tome postigli smo rezultate. Moram da kažem da nemam problem s načinom na koji je Manchester igrao. Mourinho uvijek to radi, i očekivao sam tako nešto prije početka utakmice", rekao je Carragher.



Inače, nekadašnji reprezentativac Engleske je s Liverpoolom osvojio Ligu prvaka, nekadašnji Kup UEFA dva puta, kao i Super kup UEFA.



U Engleskoj su Redsi u eri Carraghera osvojili po dva FA Cupa i Community Shielda, uz tri Liga Kupa.