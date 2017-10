Calhanoglu se izvinio navijačima: Pogodak Edina Džeke nas je totalno zaustavio

Foto: EPA-EFE

Fudbaler Milana Hakan Calhanoglu izvinio se navijačima nakon domaćeg poraza od Rome rezultatom 2:0 u kojem je on dobio crveni karton.

Ovaj bivši nogometaš Bayer Leverkusena smatra da je Milan igrao odlično do trenutka kada je Edin Džeko postigao pogodak za vodstvo Vučice te da ih je to u potpunosti zaustavilo.



"Igrali smo stvarno dobru utakmicu, kreirali šanse i napadali. Ne mogu se sjetiti da nam je Roma zaprijetila do 70. minute, a u drugom poluvremenu smo pokušali zadržati takvu igru i kontrolisali smo utakmicu. Pogodak Edina Džeke nas je totalno zaustavio, bilo je teško postići gol nakon toga. Roma se dobro branila, a navijačima se želim izviniti što sam dobio crveni karton", rekao je Calhanoglu.



Podsjećamo, Roma je slavila golovima Džeke i Florenzija, a Milan nakon sedam odigranih utakmica ima 12 osvojenih bodova, čime zauzima mjesto na sedmoj poziciji na tabeli Serije A.



U sljedećem kolu ih očekuje gradski derbi protiv Intera, a nakon toga obaveze u Evropa ligi.