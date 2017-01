U pet današnjih utakmica 18. kola Bundeslige odigranih u terminu od 15:30 sati postignuto je 20 golova, a vrijedne pobjede zabilježili su fudbaleri Bayerna i Leipziga.

Fudbaleri Bayerna teže od očekivanog došli su do pobjede u gostima protiv Werdera rezultatom 2:1.Robben je Bavarce doveo u vodstvo u 30. minuti, a Alaba u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena udvostručio je prednost.I dok se činilo tokom pauze da će Bayern rutinski utakmicu privesti kraju, već na početku drugog poluvremena Kruse vraća Werder u igru.Ipak, to nije bilo dovoljno da se ugroze nova tri boda ekipe Carla Ancelottija.U derbiju kola Leipzig je nakon preokreta savladao Hoffenheim rezultatom 2:1.Amiri je goste doveo u vodstvo u 18. minuti meča, a poravnanje Leipzigu donio je Werner pred sami kraj prvog poluvremena.Hoffenheim je zadnjih pola sata igrao sa igračem manje nakon što je isključen Wagner što je i olakšalo posao domaćinu koji preko Sabitzera dolazi do vrijedne pobjede.Bh. reprezentativac Ermin Bičakčić ovaj meč odgledao je sa klupe za rezervne fudbalere.Koln je sa uvjerljivih 6:1 pregazio Darmstadt u gostima. Strijelci za goste bili su dva puta Osako, Modeste, Jojić, Rudnevs uz autogol Sulua.Utješni gol za domaćine postigao je Sam sa bijele tačke. Mario Vrančić u igru za Darmstadt ušao je u 74. minuti.Augsburg je nakon preokreta došao do veoma bitne pobjede u gostima protiv Wolfsburga rezultatom 2:1.Strijelci za goste bili su Altintop i Kohr, dok je za domaće odmah na početku susreta pogodio Gomez.U derbiju začelja Ingolstadt je savladao HSV s uvjerljivih 3:1. Strijelci za domaće bili su Gross, Suttner i Cohen. Gol za HSV postigao je Sakai.