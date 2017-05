Bosna uz podršku s tribina traži novu pobjedu protiv Igokee u Skenderiji

Foto: Arhiv/Klix.ba

Finalna serija play offa košarkaškog prvenstva BiH za muškarce bliži se kraju. Igokea je u subotu u Laktašima pobijedila Bosnu i povela 2:1.

Večeras je u Skenderiji, u dvorani Mirza Delibašić, na programu četvrti meč. Studenti će pokušati po treći put u ovoj sezoni savladati aktuelne bh. prvake.



Ukoliko izabranici Dušana Gvozdića dođu do trijumfa igrala bi se peta utakmica u Laktašima koja bi odlučivala o novom prvaku BiH.



U taboru Studenata naglašavaju kako su zadovoljni aktuelnom sezonom.



"Vratili smo se u finale nakon višegodišnje pauze i ponosni smo na ovu sezonu i kompletan tim na čelu s trenerom Dušanom Gvozdićem'', istakao je Damir Krupalija, direktor KK Bosna.



Dakako, ova utakmica je posebna i zbog Saše Vasiljevića koji završava igračku karijeru i bit će to odlična prilika da se sarajevska publika oprosti od ovog košarkaša.



"Posljednja utakmica finala će ujedno biti i moja posljednja u dresu Bosne, ali i u karijeri. Noge i tijelo izdaju, ali to je realnost i ne treba bježati od toga. Zahvalan sam svima na podršci, posebno mojoj porodici. Imao sam sreću i da me posluži zdravlje pa sam dogurao do toga da i u 38. godini igram košarku, finale u dobroj sredini i ligi'', istakao je u nedavnom intevjuu za Klix.ba Saša Vasiljević.



U taboru gostiju iz Laktaša ističu kako će pokušati savladati Bosnu i osvojiti novi naslov. Igokea je neprikosnoveni vladar bh. košarke u posljednje četiri godine, kada su osvajali titule. I u ovom okršaju su favoriti za odbranu titule, a večeras će pokušati doći do petog uzastopnog, a šestog naslova u historiji kluba.



Četvrta finalna utakmica za prvaka BiH igra se od 20:15 sati uz direktan prijenos na BHT1. Iz Bosne su pozvali sve navijače da dođu u Skenderiju i pruže podršku Studentima.



Rezultati u finalnoj seriji:



Prvi meč: Igokea – Bosna 87:71

Drugi meč: Bosna – Igokea 76:71

Treći meč: Igokea – Bosna 74:59