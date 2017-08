Bonucci: S Milanom želim osvojiti Ligu prvaka u naredne četiri godine, nisam ovdje zbog novca

Foto: EPA

Leonardo Bonucci je u opširnom intervjuu za La Gazzetu dello Sport kazao da s Milanom namjerava osvojiti Ligu prvaka u naredne četiri godine.

Leonardo Bonucci je u opširnom intervjuu za La Gazzetu dello Sport kazao da s Milanom namjerava osvojiti Ligu prvaka u naredne četiri godine.

Bonucci je ovog ljeta za 42 miliona eura stigao iz Juventusa u Milan, a bio je jedan od najtraženijih štopera svijeta. Tvrdi da novac nije presudio u njegovom izboru novog kluba.



"Izabrao sam Milan jer su oni imali najambiciozniji projekat. Živim za izazove i Marco Fassone (izvršni direktor) i Massilimialno Mirabelli (sportski direktor) su učinili da se osjećam važnim i željeli su me. Da je drugačije, ne bi pregovori trajali samo 48 sati. Uostalom, ljubav se rodi odmah ili se ne rodi nikako. Sigurno se nije radilo o novcu, za one koji me žele okarakterisati kao podmitljivu osobu, reći ću da sam mogao otići vani i zaraditi više", kazao je Bonucci koji smatra da je Milan po kvaliteti trenutno na nivou Intera i Rome te da su Juventus i Napoli na većem nivou.



Nada se da će u Milanu biti ono što je Andrea Pirlo bio u Juventusu nakon što je napustio Milan.



"Nadam se da ću s Milanom uraditi ono što je Pirlo uradio s Juventusom. Ovdje želim otići daleko. U četiri godine se nadam da ćemo osvojiti Ligu prvaka. Želim osvojiti sve", kazao je 30-godišnji štoper.



Biranim riječima govorio je o treneru Milana Vincenzu Montelli za kojeg kaže da je vrlo pametan taktičar.



"Vidim veliku želju za napretkom kod njega, kao i namjeru da želju pretvori u pobjedu. On je vrlo pametan taktičar, trener s velikom budućnošću i nadam se da mogu s njim pobjeđivati. Njegova ideja fudbala je vrlo dobra, nikada nisam vidio nekoga da igra ovakvu vrstu fudbala s četiri čovjeka u odbrani. Iskreno, meni je isto da li igramo s tri ili s četiri igrača u odbrani. U suštini, s tri igrača u odbrani imate veći prostor za braniti. Znate li koliko sam se puta našao u situaciji jedan na jedan protiv protivnika?", govori Bonucci.



Za nekih šest ili sedam godina on namjerava postati trener, a uzor mu je Antonio Conte.



"Sigurno ću biti trener. O tome razmišljam već četiri ili pet godina. Igrat ću još šest ili sedam godina i onda postati trener. To je nešto što je Conte instalirao u mene, sebe na neki način vidim kao njega. Želim podići trofej kao trener", kazao je Bonucci.