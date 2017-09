Ekipa Bologne slavila je na gostovanju kod Genoe minimalnim rezultatom 1:0, a strijelac jedinog pogotka vrijednog tri boda bio je Palacio u 73. minuti susreta.

Prvu i jedinu priliku na meču imao je Bruno Petković koji je u 15. minuti susreta iz dobre pozicije šutirao prema golu Genoe, ali je njegov udarac išao po sredini gola te je golman domaćih Perin lagano to odbranio.Sama utakmica protekla je u oštroj igri i jedne i druge ekipe, te bez većih prilika i opasnosti, da bi se ključni trenutak desio u 73. minuti kada je bivši napadač Intera Rodrigo Palacio pogodio za vodstvo gostiju, a kasnije će se ispostaviti i konačna tri boda.On je pogodak postigao nakon nesmotrenosti domaće odbrane, a kada je pobjegao svom čuvaru rutinski je i u stilu najboljih svjetskih golgetera loptu poslao u nebranjeni dio mreže golmana Perina.Genoa je do kraja susreta pokušala stići do poravananja, ali osim nekoliko blijedih napada nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti gol gostiju iz Bologne. Najbolju priliku imao je Goran Pandev u 92. minuti susreta, ali je njegov udarac ipak otišao pored gola.Ervin Zukanović na terenu je proveo svih 90. minuta, a podsjećamo, on se ne nalazi u kombinaciji za meč protiv Belgije koji se igra za sedam dana na stadionu Grbavica s početkom u 18 sati.