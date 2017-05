Bogdanović: Spremamo se za pobjedu protiv Mladosti

Jasmin Bogdanović (Foto: fkolimpic.ba)

Olimpic će u subotu na stadionu Otoka dočekati ekipu Mladosti u okviru 8. kola Lige za opstanak, a stoper Vukova Jasmin Bogdanović je u najavi utakmice rekao je da ih očekuje veoma teška utakmica, ali i da se ekipa spremala za pobjedu.

Olimpic će u subotu na stadionu Otoka dočekati ekipu Mladosti u okviru 8. kola Lige za opstanak, a stoper Vukova Jasmin Bogdanović je u najavi utakmice rekao je da ih očekuje veoma teška utakmica, ali i da se ekipa spremala za pobjedu.

“Ovo je izuzetno važna utakmica, dolazi nam ekipa Mladost koja je veoma kvalitetna. Nadamo se pobjedi, spremamo se da trijumfujemo i osvojimo sva tri boda, koja su nam jako bitna", izjavio je Bogdanović za zvaničnu klupsku stranicu.



Ostala je žal nakon propuštene prilike protiv Metalleghea da Olimpic osvoji sva tri boda, a Bogdanović smatra da je njegova ekipa zaslužila pobjedu i da je bila bolji rival.



“Pokazali smo da smo puno bolja ekipa od Metalleghea i zaslužili smo pobjedu, to je nogomet i to je tako. Prokockali smo šansu, ali idemo dalje. Dok god postoje teoretske šanse za opstanak, mi ćemo se boriti", rekao je sjajni stoper.



Protekle sedmice bh. javnost je saznala za aferu "Cener", a Bogdanović ističe kako su se igrači pripremali za utakmicu kao da se ništa nije desilo.



“Mi smo se pripremali kao da se ništa nije desilo, znamo koliko nam je važna utakmica i potrudit ćemo se da to ne utiče na nas", jasan je bio Bogdanović.



Utakmica između Olimpica i Mladosti igra se u subotu na stadionu Otoka s početkom u 17 sati. Cijena ulaznica za ovaj susret iznosit će 5 KM.