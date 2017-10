Bivši nogometaš Juventusa Fabrizio Miccoli osuđen zbog iznude

Fabrizio Miccoli

Nekadašnji napadač Juventusa i Palerma, Fabrizio Miccoli, osuđen je na zatvorsku kaznu od tri godine i šest mjeseci zbog iznude.

Nekadašnji napadač Juventusa i Palerma, Fabrizio Miccoli, osuđen je na zatvorsku kaznu od tri godine i šest mjeseci zbog iznude.

Sud u Palermu je ustanovio da je Miccoli od svog prijatelja Maura Lauricelle, sina mafijaša Kalse, zatražio da u njegovu korist vrati 12.000 eura, novac koji se odnosi na vođenje diskoteke.



Lauricella je koristio nasilne metode, ali je pribavio samo 2.000 eura. On i drugi optuženik, Gioacchino Amato, prvobitno su optuženi za mafijašku iznudu, koja nosi zatvorsku kaznu do 10 godina, no, Amato je oslobođen optužbe, a Miccolijev prijatelj je optužen za blaži zločin, odnosno za privatno nasilje, što je rezultiralo jednogodišnjom uvjetnom kaznom.



Miccoli je odbacio sve optužbe protiv njega te je istakao da nije znao za Lauricellinu povezanost s mafijom. Također, najavio je žalbu.



"Ne slažemo se s presudom. Situacija je paradoksalna, osoba koja je navodno potakla na izvrđeenje iznude je osuđena, dok je izvršitelj oslobođen. Miccoli je ljut i tužan, jer zna da je nevin", izjavio je Miccolijev advokat.