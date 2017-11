BiH ima ogromne šanse da bude druga zemlja s najviše selektora na Svjetskom prvenstvu u Rusiji

Vladimir Petković, Zlatko Dalić i Vahid Halilhodžić. (Foto: EPA-EFE)

Ako Vladimir Petković sa Švicarskom i Zlatko Dalić s Hrvatskom uspiju izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji onda će Bosna i Hercegovina kao zemlja biti druga na listi zemalja s najviše selektora na tom Mundijalu.

Plasman na Mundijal već je izborio Vahid Halilhodžić sa selekcijom Japana. Halilhodžić je rođen u Jablanici, dok su Petković i Dalić rođeni u Sarajevu, odnosno Livnu.



Petković je kao selektor Švicarske u prvom meču evropskog baraža u gostima slavio protiv Sjeverne Irske (1:0), dok je Dalić kao selektor Hrvatske upisao pobjedu na domaćem terenu protiv Grčke (4:1). Obojica su na pragu plasmana na Mundijal gdje bi trebalo da predvode Švicarsku i Hrvatsku, kao i Halilhodžić Japan.



Interesantno je da i Srbiju trenutno vodi trener iz BiH Mladen Krstajić, rođeni Zeničanin. Međutim, Krstajić je samo privremeno rješenje dok Srbija ne nađe selektora koji će zamijeniti Slavoljuba Muslina.



BiH će, dakle, prema svemu sudeći, imati tri selektora na Mundijalu, a minimalno četiri selektora imat će Argentina. To su Edgardo Bauza (Saudijska Arabija), Héctor Cúper (Egipat), Jorge Sampaoli (Argentina) i José Pékerman (Kolumbija). Mundijal bi mogao izboriti još jedan selektor iz Argentine Ricardo Gareca koji predvodi Peru u interkontinentalnom baražu protiv Novog Zelanda.



Tri selektora na Mundijalu mogla bi imati i Kolumbija ukoliko Honduras, koji s klupe predvodi Jorge Luis Pinto, izbori plasman. Honduras se u interkontinentalnom baražu bori protiv Australije.



Još samo jedna zemlja ima šansu da, ukoliko se ne dese neka iznenađenja na klupama reprezentacija, dobije trećeg selektora na Mundijalu, a to je Njemačka. Ali, u tom slučaju bi BiH izgubila jednog selektora, jer jedini Nijemac koji ima šansu da, pored Joachima Löwa (Njemačka) i Gernota Rohra (Nigerija) koji su se već plasirali, izbori Mundijal je Michael Skibbe koji vodi Grčku u "nemogućoj misiji" protiv Hrvatske.



Ukupno 23 reprezentacije izborile su nastup na Mundijalu 2018. godine:



Rusija - Stanislav Cherchesov (Alagir, Rusija)

Brazil - Tite (Caxias do Sul, Brazil)

Iran - Carlos Quieroz (Napmula, Mozambik)

Japan - Vahid Halilhodžić (Jablanica, Bosna i Hercegovina)

Meksiko - Juan Carlos Osorio (Santa Rosa de Cabal, Kolumbija)

Belgija - Roberto Martinez (Balaguer, Španija)

Južna Koreja - Tae-Yong Shin (Yeongdeok, Južna Koreja)

Saudijska Arabija - Edgardo Bauza (Granadero Baigorria, Argentina)

Njemačka - Joachim Löw (Schönau, Njemačka)

Engleska - Gareth Southgate (Watford, Engleska)

Španija - Julen Lopetegui (Asteasu, Španija)

Nigerija - Gernot Rohr (Mahhheim, Njemačka)

Kostarika - Óscar Ramírez (Heredia, Kostarika)

Poljska - Adam Nawalka (Krakow, Poljska)

Egipat - Héctor Cúper (Chabas, Argentina)

Island - Heimir Hallgrímsson (Vestmannaeyjar, Island)

Srbija - nepoznato ko će je voditi na Mundijalu

Portugal - Fernando Santos (Lisabon, Portugal)

Francuska - Didier Deschamps (Bayonne, Francuska)

Urugvaj - Óscar Tabárez (Montevideo, Urugvaj)

Argentina - Jorge Sampaoli (Santa Fe, Argentina)

Kolumbija - José Pékerman (Villa Domínguez, Argentina)

Panama - Hernán Gómez (Medellin, Kolumbija)



Ostalo je još devet mjesta za plasman na Mundijal:



Tunis - Nabil Maaloul (Tunis, Tunis)

DR Kongo - Florent Ibengé (Kinshasa, DR Kongo)

Maroko - Hervé Renard (Aix-les-Bains, Francuska)

Obala Slonovače - Marc Wilmots (Dongelberg, Belgija)

Senegal - Aliou Cissé (Ziguinchor, Senegal)

Burkina Faso - Paulo Duarte (Massarelos, Portugal)

Cape Verde - Lúcio Antunes (Praia, Cape Verde)

Južna Afrika - Stuart Baxter (Wolverhampton, Engleska)

Honduras - Jorge Luis Pinto (San Gil, Kolumbija)

Australija - Ange Postecoglou (Atina, Grčka)

Peru - Ricardo Gareca (Tapiales, Argentina)

Novi Zeland - Anthony Hudson (Seattle, SAD)

Švicarska - Vladimir Petković (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

Sjeverna Irska - Michael O'Neill (Portadown, Sjeverna Irska)

Hrvatska - Zlatko Dalić (Livno, Bosna i Hercegovina)

Grčka - Michael Skibbe (Gelsenkirchen, Njemačka)

Danska - Åge Hareide (Hareid, Norveška)

Irska - Martin O'Neill (Kilrea, Sjeverna Irska)

Švedska - Janne Andersson (Halmstad, Švedska)

Italija - Giampiero Ventura (Genova, Italija)