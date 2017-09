Tridesetosmogodišnja Bibiana Steinhaus je postala prva sutkinja u Bundesligi nakon što je dijelila pravdu na utakmici između Herthe i Werder Bremena u nedjelju.

Tridesetosmogodišnja Bibiana Steinhaus je postala prva sutkinja u Bundesligi nakon što je dijelila pravdu na utakmici između Herthe i Werder Bremena u nedjelju.

Steinhaus je obavila posao bez većih grešaka, dodijelila je jedan žuti karton, a Hertha i Werder Bremen su osvojili po bod odigravši 1:1.



Sutkinja je zapravo policajka, a u Nogometnom savezu Njemačke je od 1999. godine. Od 2007. godine ej sudila na 80 utakmica u nižem rangu takmičenja.



"Iskreno, laknulo mi je nakon što je sve završeno, ali sam uživala s mojim timom", izjavila je Steinhaus.



Predsjednik Saveza Reinhard Grindel njen debi smatra historijskim trenutkom.



"Bibiana je donosila ispravne odluke s mnogo samopouzdanja, pokazala je vrhunske performanse", rekao je on.



Igrači i treneri nisu iznenađeni dobrim suđenjem.



"Obavila je dobar posao, to nije iznenađenje", kazao je defanzivac Herthe Sebastian Langkamp.



"Kao što sam ranije rekao, nije važno da li utakmicu sudi muškarac ili žena. Važne su performanse, a na ovoj utakmici je bilo sve uredu", istakao je trener Werdera Alexander Nouri.



Prije dvije godine je Kerem Demirbay igrajući za Fortunu iz Dizeldorfa suspendovan na pet utakmica zbog seksističkih komentara nakon što mu je Steinhaus pokazala crveni karton. U svom izvještaju je navela uvrede, a to je rezultiralo kaznom za nogometaša.