Bh. juniori u osmini finala Evropskog prvenstva igraju protiv Slovenije

Foto: FIBA

Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u osmini finala Evropskog prvenstva igrat će protiv selekcije Slovenije.

Naime, košarkaši Litvanije večeras su pobijedili Grčku rezultatom 81:61 u posljednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva i tako zasjeli na prvo mjesto grupe C.



Kako je naša selekcija svoje takmičenje u grupama okončala na drugom mjestu, u osmini finala igrat će protiv trećeplasirane iz grupe C, a to je nakon svih odigranih utakmica ekipa Slovenije.



U grupnoj fazi Slovenci su savladali Finsku, a poraze su doživjeli od Litvanije i Grčke.



Meč osmine finala između BiH i Slovenije igra se u srijedu u Bratislavi s početkom u 13:30 sati.